AMRA Medical, weltweit führend in der Analyse der Fettverteilung und Muskelzusammensetzung mittels MRT, freut sich, gemeinsam mit dem niederländischen Marktführer im Bereich der Gesundheitsvorsorge, Prescan, die offizielle Einführung unseres innovativen AMRA BCP Scan-Dienstes, basierend auf AMRA Profiler (CE, NB 2862), in den Niederlanden bekannt zu geben. Die Einführung, die den dritten Markteintritt von BCP Scan im Jahr 2025 (Schweden Deutschland) markiert, erweitert die Verfügbarkeit unseres Dienstes innerhalb der EU durch eine exklusive Partnerschaft mit Prescan, einer unabhängigen Gesundheits- und Wellnessklinik in Baarn, die sich auf präventive Gesundheitsuntersuchungen und -versorgung spezialisiert hat, auf die Niederlande.

Olof Dahlqvist Leinhard, CEO von AMRA, erklärte: "Dies ist ein weiterer wichtiger Schritt, um unsere Mission, wissenschaftliche Durchbrüche in die Klinik zu bringen, indem wir ein tieferes Verständnis von Gesundheit und Krankheit durch MRT-basierte Biomarker ermöglichen, auf die globale Bühne zu bringen. Durch die Partnerschaft mit Prescan freuen wir uns, ihnen dabei zu helfen, Menschen in den Niederlanden zu befähigen, mit AMRA BCP Scan proaktiv die Kontrolle über ihre Gesundheit zu übernehmen.

Der AMRA BCP Scan-Service liefert Ärzten Messungen der Fettverteilung, einschließlich viszeralem Fett, subkutanem Fett und Leberfett, sowie Biomarker zur Muskelzusammensetzung, die ein detailliertes Körperzusammensetzungsprofil (BCP) ergeben, um die Bewertung von Gesundheitsrisiken zu unterstützen. Der Service wird direkt in der Klinik implementiert und liefert schnelle, präzise und standardisierte Messungen der Körperzusammensetzung, wobei die Erkenntnisse auf individueller Patientenebene mit hoher Genauigkeit kontextualisiert werden.

Bei der Markteinführung wird Prescan den AMRA BCP Scan seinen Kunden als eigenständiges Produkt anbieten und damit das einzige Zentrum in den Niederlanden sein, das den BCP Scan anbietet. Haif Rood Nawzad, CEO von Prescan, erklärte: "Diese Zusammenarbeit mit AMRA ist ein wichtiger Schritt vorwärts in der präventiven Diagnostik bei Prescan. Durch die Ergänzung unseres Angebots um die präzise Messung von viszeralem Fett und die Unterstützung unserer Ärzte bei der Beurteilung ihres Stoffwechselrisikos erweitern wir unser fortschrittliches MRT-Portfolio und bieten unseren Kunden klinisch relevante Erkenntnisse, die über die traditionelle Bildgebung hinausgehen. Dies steht in perfektem Einklang mit unserer Vision, die Früherkennung in der präventiven Gesundheitsversorgung kontinuierlich zu innovieren und zu verbessern."

Derzeit ist der AMRA BCP-Scan-Service zusätzlich über die Dienstleistungen von AMRA in den USA, Kanada, Schweden, Deutschland, den Niederlanden und Großbritannien verfügbar mit Plänen, ihn ab 2026 in weiteren Ländern einzuführen.

Wenn Sie oder Ihre Organisation in einem der derzeit zugelassenen Märkte ansässig sind und mehr darüber erfahren möchten, wie Sie den AMRA BCP Scan-Service in Ihrer Klinik einführen können, oder wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie AMRA MRT-basierte Messungen der Fettverteilung und Muskelzusammensetzung nutzt, um sowohl die Forschung als auch die klinische Versorgung voranzubringen, kontaktieren Sie uns bitte hier oder wenden Sie sich an einen unserer erfahrenen Wissenschaftler unter info@amramedical.com.

Über AMRA Medical

AMRA Medical ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Gesundheitsinformatik und leistet mit seinen proprietären, MRT-basierten Technologien Pionierarbeit auf dem Gebiet der Fett- und Muskelanalyse. Unsere Goldstandard-Plattform liefert hochpräzise und standardisierte Biomarker und ermöglicht ein tiefgreifendes Verständnis der Stoffwechsel- und Muskel-Skelett-Gesundheit, das über herkömmliche Körperzusammensetzungsmetriken hinausgeht. Diese Erkenntnisse spielen eine entscheidende Rolle bei der Optimierung des Designs klinischer Studien, der Verbesserung der Endpunktwahl und der Unterstützung datengestützter Entscheidungen sowohl in der Forschung als auch in der klinischen Praxis.

Die Lösungen von AMRA basieren auf strengen wissenschaftlichen Erkenntnissen und kontinuierlicher Innovation und sind darauf ausgelegt, den komplexen Anforderungen der modernen Gesundheitsversorgung und pharmazeutischen Entwicklung gerecht zu werden. Durch standardisierte, cloudbasierte Arbeitsabläufe und strategische Zusammenarbeit ermöglichen wir unseren Partnern den klaren und sicheren Zugriff auf verwertbare Daten und beschleunigen so den Fortschritt von der frühen Entdeckungsphase bis hin zu wirkungsvollen klinischen Ergebnissen.

Über Prescan

Prescan ist eine unabhängige Organisation für Gesundheitsvorsorge mit Sitz in den Niederlanden, die sich auf die Früherkennung von Gesundheitsproblemen und Lebensstilberatung spezialisiert hat. Prescan wurde 2003 gegründet und kombiniert fortschrittliche MRT-Diagnostik mit Kardiologie, Dermatologie und Blutuntersuchungen. Mit einer Vielzahl von Untersuchungen, die von gezielten Scans bis hin zu umfassenden Ganzkörperuntersuchungen reichen, ermöglicht Prescan seinen Kunden einen schnellen und detaillierten Einblick in ihre Gesundheit, wobei die Ergebnisse sofort von Fachärzten besprochen werden.

Bei Fragen können Sie sich an Prescan wenden, indem Sie das Kontaktformular ausfüllen oder sich direkt an info@prescan.nl wenden, um mit einem der Mitarbeiter in Kontakt zu treten.

