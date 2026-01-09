Wir schreiben den Januar 2026 und die globalen Rohstoffmärkte erleben eine tektonische Verschiebung, die selbst erfahrene Marktbeobachter überrascht hat. Silber, lange Zeit als der behäbige kleine Bruder des Goldes belächelt, hat seine historischen Fesseln abgeworfen. Nach einer beispiellosen Preisexplosion von 147 % im Jahr 2025 notiert das Edelmetall nun bei über 74 USD pro Unze. Doch anders als in früheren Zyklen ist dieser Anstieg nicht primär spekulativ getrieben, sondern basiert auf einer physischen Verknappung. Die Industrie, angeführt von den Solar-Giganten und der KI-Hardware-Branche, saugt den Markt leer. In einem Umfeld, in dem Unternehmen wie JinkoSolar und AMD um jedes Gramm leitfähiges Material kämpfen, rücken Explorer wie Silver Viper Minerals in den Mittelpunkt des Interesses. Sie besitzen das, was die Weltwirtschaft verzweifelt sucht: Neue, hochgradige Vorkommen in sicheren Jurisdiktionen.Den vollständigen Artikel lesen ...
