Die Betrugsmaschen, die Anleger als Ziel haben, werden immer besser und perfider. Nun warnt die BaFin erneut vor einem solchen potenziellen Fall. Täglich gibt es neue Betrugsversuche im Internet, gerade im Zeitalter von Künstlicher Intelligenz, weshalb die BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) fast täglich neue Warnungen veröffentlicht. Bei einer der neuesten sollten Anleger genau hinsehen. Anleger, die auf dieses Angebot hereinfallen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE