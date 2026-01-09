© Foto: picture alliance/dpa | Uli Deck - picture alliance/dpa | Uli DeckDer Finanzkonzern überzeugt Anleger mit starkem Wachstum in der DACH-Region und den internationalen Zukunftsmärkten. Wecken diese Zahlen die Aktie endlich aus dem Winterschlaf.Der Leasingspezialist Grenke hat seine Prognose für das Neugeschäft 2025 punktgenau erreicht. Das Neuleasingvolumen summierte sich auf 3,3 Milliarden Euro und lag damit exakt in der Mitte der avisierten Spanne von 3,2 bis 3,4 Milliarden Euro. Für den Markt ist das ein wichtiges Signal, nachdem das Vertrauen der Investoren in den vergangenen Jahren gelitten hatte. Berenberg-Analyst Marius Fuhrberg sieht das Kursziel unverändert bei 29 Euro, das würde vom aktuellen Niveau fast eine Verdopplung der Aktie bedeuten. …Den vollständigen Artikel lesen
