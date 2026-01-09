Anzeige
Freitag, 09.01.2026
Steht diese NASDAQ-Biotech-Aktie jetzt vor einer seltenen Kaufgelegenheit?
Dow Jones News
09.01.2026 06:33 Uhr
TAGESVORSCHAU/Freitag, 9. Januar

DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 9. Januar 

=== 
*** 02:30 CN/Verbraucherpreise Dezember 
     PROGNOSE: +0,8% gg Vj 
     zuvor:  +0,7% gg Vj 
*** 02:30 CN/Erzeugerpreise Dezember 
     PROGNOSE: -2,0% gg Vj 
     zuvor:  -2,2% gg Vj 
*** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe November 
     saisonbereinigt 
     PROGNOSE: -0,7% gg Vm 
     zuvor:  +1,8% gg Vm 
*** 08:00 DE/Handelsbilanz November 
     Handelsbilanz kalender- und saisonbereinigt 
     PROGNOSE: k.A. 
     zuvor:  +16,9 Mrd Euro 
     Exporte 
     PROGNOSE: -0,8% gg Vm 
     zuvor:  +0,1% gg Vm 
     Importe 
     PROGNOSE: k.A. 
     zuvor:  -1,2% gg Vm 
*** 08:00 DE/Dienstleistungsumsatz Oktober 
*** 08:00 DE/LKW-Maut-Fahrleistungsindex Dezember 
*** 08:45 FR/Industrieproduktion November 
     PROGNOSE: -0,2% gg Vm 
     zuvor:  +0,2% gg Vm 
*** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz November 
     Eurozone 
     PROGNOSE: +0,2% gg Vm 
     zuvor:   0,0% gg Vm 
*** 13:45 DK/EZB-Chefvolkswirt Lane, Keynote bei Konferenz 
     "The Danish Economy in a Changing World" 
*** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten Dezember 
     Beschäftigung ex Agrar 
     PROGNOSE: +73.000 gg Vm 
     zuvor:  +64.000 gg Vm 
     Arbeitslosenquote 
     PROGNOSE: 4,5% 
     zuvor:  4,6% 
     durchschnittliche Stundenlöhne 
     PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,6% gg Vj 
     zuvor:  +0,1% gg Vm/+3,5% gg Vj 
*** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen September 
     Baubeginne 
     PROGNOSE: +2,5% gg Vm 
     August:  -8,5% gg Vm 
     Baugenehmigungen 
     PROGNOSE: +2,1% gg Vm 
     August:  -3,7% gg Vm 
*** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen Oktober 
     PROGNOSE: 52,0 
     Baubeginne 
     PROGNOSE: 1,33 Mio 
     zuvor:  k.A. 
     Baugenehmigungen 
     PROGNOSE: 1,34 Mio 
     zuvor:  k.A. 
*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) Januar 
     PROGNOSE: 53,4 
     zuvor:  53,3 
 
    - RU/Börsenfeiertag: Russland 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- k.A. = keine Angaben

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/hab/brb/sha

(END) Dow Jones Newswires

January 09, 2026 00:00 ET (05:00 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
