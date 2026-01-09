Osnabrück (ots) -Osnabrück. Der gemeinsame Haushalt der Schauspieler und Buchautoren Andrea Sawatzki (62) und Christian Berkel (68) leidet unter zu vielen Büchern. Im Doppel-Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ) sagte Sawatzki: "Wir bräuchten eigentlich einen Anbau. Christian kauft ununterbrochen neue Bücher, eigentlich täglich. Unsere Regale sind in dreifacher Reihe bestückt, man findet die Bände hinten gar nicht mehr und kauft sie dann versehentlich nochmal." Weil sie aufgrund der vielen Bücher im Arbeitszimmer keinen Platz mehr finde, schreibe sie nun ihre eigenen Bücher im Esszimmer.Berkel räumte ein, dass die Büchersortierung "ein gewisses Chaos" sei. "Wir haben mal versucht, eine alphabetische Ordnung in den Bücherschrank zu bringen, aber mittlerweile liegen die Neuen einfach obenauf."Dass sie beide als Schauspieler bekannt geworden und deshalb auch als Buchautoren einen Promibonus gegenüber anderen Schriftstellern haben, wollen Sawatzki und Berkel nur bedingt gelten lassen. Berkel meint, der "Startvorteil" sei "trügerisch". Vielleicht helfe ein bekannter Name beim Verkauf des ersten Buches. "Aber wenn das Buch schlecht ist, kauft keiner das zweite. Leser lassen sich nicht betrügen." Sawatzki dazu: "Dieser Name wurde uns ja nicht in die Wiege gelegt, den haben wir uns auch hart erarbeitet."Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58964/6192919