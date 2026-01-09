© Foto: Dall-EDer Google-Konzern reitet weiter auf der KI-Welle, wodurch Top-Analyst Deepak Mathivanan von Cantor Fitzgerald neues Aufwärtspotenzial für die Aktie sieht.Nach einem außergewöhnlich starken Börsenjahr rückt Alphabet erneut in den Fokus der Wall Street. Das Analysehaus Cantor Fitzgerald hat die Aktie des Google-Mutterkonzerns von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und gleichzeitig das Kursziel deutlich angehoben. Analyst Deepak Mathivanan sieht weiteres Kurspotenzial von rund 15 Prozent und hebt das Ziel von 310 auf 370 US-Dollar an. Deepak Mathivanan gehört laut Tipranks.com zu den besten 3 Prozent der über 10.400 erfassten Wall-Street-Analysten. Er hat eine Erfolgsquote von 61 Prozent …Den vollständigen Artikel lesen
