Mit der geplanten IPO-Offensive seiner Chipsparte hebt ein chinesischer Tech-Pionier seine KI-Strategie auf das nächste Level. Eigene Hochleistungschips und stark steigende Umsätze setzen die Konkurrenz weiter unter Druck und entfachen zusätzlich Fantasie am Markt. Mit einem Call-Optionsschein eröffnet sich jetzt bei dem Titel zudem eine Gewinnchance von rund 85 Prozent.Während viele KI-Anbieter bislang vor allem von hohen Erwartungen und Zukunftsfantasie getragen werden, überzeugt dieser Konzern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär