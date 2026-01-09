EQS-News: TeamViewer SE / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

TeamViewer erfüllt pro-forma Topline-Prognose für Geschäftsjahr 2025 Umsatz im Geschäftsjahr 2025 steigt um +5% cc (währungsbereinigt) ggü. VJ*

Annual Recurring Revenue (ARR) im Geschäftsjahr 2025 steigt um +2% cc ggü. VJ*

Anhaltend starkes Enterprise-Geschäft

Prognose für bereinigte EBITDA-Marge von "rund 44%" für das Geschäftsjahr 2025 bleibt unverändert*

Veröffentlichung der vorläufigen Ergebnisse für Q4/GJ 2025 (ungeprüft) am 10. Februar 2026 * Pro-forma Göppingen, 9. Januar 2026 - TeamViewer hat heute ein Trading-Update für das am 31. Dezember 2025 abgeschlossene Geschäftsjahr veröffentlicht. Den vorläufigen Analysen zufolge belief sich der Pro-forma-Umsatz im Geschäftsjahr 2025 auf ca. 767 Mio. EUR, was rund +5% währungsbereinigtem Wachstum ggü. VJ entspricht, und liegt damit im Rahmen der Prognose. 1,2 Der IFRS-Umsatz für das Geschäftsjahr 2025 lag bei rund 747 Mio. EUR. Der Pro-forma-ARR belief sich auf ca. 760 Mio. EUR, was rund +2% währungsbereinigtem Wachstum ggü. VJ entspricht, und ebenfalls im Einklang mit der Prognose ist. Wechselkursbewegungen, insbesondere der EUR/USD-Kurs, wirkten sich negativ auf den ausgewiesenen ARR aus. Ohne Wechselkurseffekte lag das Ergebnis um ca. 2 Mio. EUR über dem unteren Ende der Prognose. 1,2 Gegenüber Q3 2025 verzeichnete TeamViewer im vierten Quartal einen ARR-Zuwachs von rund 11 Mio. EUR, verglichen mit rund 7 Mio. EUR zwischen Q1 und Q3 2025. Das Enterprise-Geschäft von TeamViewer allein verzeichnete ein sehr starkes Quartal. Für 1E war das vierte Quartal 2025 erstmalig positiv mit einem sequenziellen ARR-Wachstum. Dieses Momentum wird durch zwei wichtige Vertragsabschlüsse mit einem Gesamtwert (TCV) von rund 10 Mio. EUR (ARR rund 3 Mio. EUR) unterstrichen. Das SMB-Geschäft entwickelte sich im Rahmen der internen Erwartungen. Die Pro-forma-Prognose für die bereinigte EBITDA-Marge von "rund 44%" bleibt unverändert. Am 10. Februar 2026 veröffentlicht TeamViewer die vollständigen vorläufigen und ungeprüften Ergebnisse für Q4 und das GJ 2025. Hinweise zu alternativen Leistungskennzahlen (Alternative Perfomance Measures - APMs) finden sich in der regulären Finanzberichterstattung des Unternehmens. 1 Prognose für das Geschäftsjahr 2025 basierend auf Annahmen zu den wichtigsten Wechselkursen zum 3. Quartal 2025: EUR/USD 1,14; EUR/CAD 1,58; EUR/JPY 167,2; EUR/AUD 1,76, siehe Folie 23 der Ergebnispräsentation zum 3. Quartal 2025 Der Pro-forma-Umsatz für das Geschäftsjahr 2025 entspricht 767 Millionen Euro und liegt damit im Einklang mit der entsprechenden Prognose für den Pro-forma-Umsatz " am unteren Ende der Spanne von 766 bis 785 Millionen Euro".

bis 785 Millionen Euro". Der ARR für das Geschäftsjahr 2025 entspricht 762 Millionen Euro und liegt damit im Einklang mit der entsprechenden Prognose für den ARR von 760 bis 780 Millionen Euro. 2 Basierend auf Annahmen zu den wichtigsten prognostizierten Wechselkursen zum 4. Quartal 2024, die zu Beginn des Jahres 2025 mitgeteilt wurden (EUR/USD 1,05; EUR/CAD 1,49; EUR/JPY 161,0; EUR/AUD 1,65): Der Pro-forma-Umsatz für das Geschäftsjahr 2025 entspricht 779 Millionen Euro und liegt damit im Rahmen der prognostizierten Wechselkursspanne für den Pro-forma-Umsatz von " am unteren Ende der Spanne von 778 bis 797 Millionen Euro ".

". Der ARR für das Geschäftsjahr 2025 entspricht 782 Millionen Euro und liegt damit im Rahmen der prognostizierten Wechselkursspanne für den ARR von 780 bis 800 Millionen Euro. Kontakt

Vice President Investor Relations Anhang: Inkrementelle ARR-Zuwächse im Geschäftsjahr 2025 Anhang: Topline-Ist-Zahlen im Vergleich zur Prognose für das Geschäftsjahr 2025



