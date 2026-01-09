Anzeige
Mehr »
Freitag, 09.01.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Fundamental stark, Kurs zu niedrig - Chance beim Krebs-Impfstoff-Pionier!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
PR Newswire
09.01.2026 08:06 Uhr
78 Leser
Artikel bewerten:
(0)

ARK Invest UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

ARK Invest UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, January 09

Valuation Date Name ISIN Currency Units NAV per Unit
2026/01/08 USD ACCUMULATING ETF IE00BLRPQH31 USD 22262861.0000 3.8151
2026/01/08 RIZE CYBER USD ACC A IE00BJXRZJ40 USD 13708091.0000 8.1651
2026/01/08 CLASS USD ACC IE00BLRPRR04 USD 21258122.0000 5.8426
2026/01/08 RZ CR EC EB UC ET USD ACC IE000RMSPY39 USD 386771.0000 6.2243
2026/01/08 RIZE USA EN USD ACC ETF IE000PY7F8J9 USD 1502282.0000 6.18
2026/01/08 RIZE GS INF USD DIS ETF IE000QUCVEN9 USD 11546665.0000 6.0593
2026/01/08 ARK INV UCITS USD ACC ETF IE000GA3D489 USD 42089030.0000 8.4366
2026/01/08 ARK ART I&R UCITS USD ACC IE0003A512E4 USD 33287602.0000 10.6097
2026/01/08 ARK GN R UCTS USD ACC ETF IE000O5M6XO1 USD 8210854.0000 5.7941
2026/01/08 USD ACCUMULATING ETF IE000AON7ET1 USD 1333626.0000 5.3151

© 2026 PR Newswire
Gold & Silber auf Rekordjagd
Kaum eine Entwicklung war 2025 so eindrucksvoll wie der Höhenflug der Edelmetalle. Allen voran Silber: Angetrieben von einem strukturellen Angebotsdefizit, explodierte der Preis und übertrumpfte dabei den „großen Bruder“ Gold. Die Nachfrage aus dem Investmentsektor zieht weiter an, und ein Preisziel von 100 US-Dollar rückt in greifbare Nähe.

Auch Gold markierte neue Meilensteine. Mit dem Durchbruch über 3.000 und 4.000 US-Dollar pro Unze hat sich der übergeordnete Aufwärtstrend eindrucksvoll bestätigt. Rücksetzer bleiben möglich, doch der nächste Zielbereich bei 5.000 US-Dollar ist charttechnisch fest im Blick. Die fundamentalen Treiber sind intakt, eine nachhaltige Trendwende aktuell nicht in Sicht.

Für Anlegerinnen und Anleger bedeutet das: Jetzt ist die Zeit, um gezielt auf starke Produzenten zu setzen. In unserem neuen Spezialreport stellen wir fünf Gold- und Silberaktien vor, die trotz Rallye weiter attraktives Potenzial bieten, mit robusten Fundamentaldaten und starken Projekten in aussichtsreichen Regionen.

Jetzt den kostenlosen Report sichern und von der nächsten Welle im Edelmetall-Boom profitieren!

Dieses exklusive PDF ist nur für kurze Zeit verfügbar.
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.