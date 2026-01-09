Robeco UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
|Account Name
|Valuation Date
|Bloomberg Code
|ISIN Code
|Units Outstanding
|Shareholder Equity Base (ShareClass)
|NAV per Share Local
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|08/01/2026
|3DGE
|IE000WJ7OF21
|44004.00
|276985.60
|6.2946
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|08/01/2026
|3DGL
|IE000Q8N7WY1
|129029650.00
|822225543.18
|6.3724
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|08/01/2026
|3DGH
|IE0001CEGCP5
|46721.00
|239722.05
|5.1309
|Robeco 3D European Equity UCITS ETF
|08/01/2026
|3DEU
|IE0007WLHX89
|3600000.00
|21558136.02
|5.9884
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|08/01/2026
|3DUE
|IE0008H4JHA2
|13887.00
|86765.84
|6.248
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|08/01/2026
|3DUS
|IE000XERHYF0
|23625384.00
|146645657.38
|6.2071
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|08/01/2026
|3DUH
|IE000DEXCOR7
|182785.00
|1003147.30
|5.4881
|Robeco 3D EM Equity UCITS ETF
|08/01/2026
|3DEM
|IE0002Z12PN9
|38810000.00
|281810332.54
|7.2613
|Robeco Dynamic Theme Machine UCITS ETF
|08/01/2026
|RDTM
|IE000VG2WCW5
|5520000.00
|33051216.08
|5.9875
|Robeco Climate Euro Government Bond UCITS ETF
|08/01/2026
|RCEG
|IE000D1DAPO5
|52050000.00
|265533640.08
|5.1015
