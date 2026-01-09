VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, January 09
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VANECK AEX UCITS ETF
|2026-01-08
|NL0009272749
|3888777.000
|375589170.33
|96.5829
|VANECK MULTI-ASSET BALANCED
|2026-01-08
|NL0009272772
|513000.000
|38232442.62
|74.5272
|VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO
|2026-01-08
|NL0009272780
|360000.000
|31319252.57
|86.9979
|VANECK GLOBAL REAL ESTATE
|2026-01-08
|NL0009690239
|8210404.000
|314602856.16
|38.3176
|VANECK IBOXX EUR CORPORATES
|2026-01-08
|NL0009690247
|2208390.000
|37924896.18
|17.1731
|VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-10
|2026-01-08
|NL0009690254
|2426537.000
|30078988.30
|12.3958
|VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-5
|2026-01-08
|NL0010273801
|2681000.000
|51400177.69
|19.1720
|VANECK EUR EQ WEIGHT SCREENED
|2026-01-08
|NL0010731816
|888000.000
|80381540.74
|90.5198
|VANECK MORN DM DIV LEADERS
|2026-01-08
|NL0011683594
|103350000.000
|4983684361.41
|48.2214
|VANECK WRLD EQ WEIGHT SCREENED
|2026-01-08
|NL0010408704
|31303010.000
|1184591131.84
|37.8427
|VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT
|2026-01-08
|NL0009272764
|318000.000
|20255940.56
|63.6979
