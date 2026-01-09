Anzeige
PR Newswire
09.01.2026 08:06 Uhr
Fidelity UCITS II ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, January 09

Fund: FIL SUST GLB CORP BND MUL ETF
EAG
Date: 8/1/2026
Curr: GBP
NAV: 5.15
Shrs: 106,671,134.00
Tckr: FSMP
Fund: FIL SUST GLB CORP BND MUL ETF
EIU
Date: 8/1/2026
Curr: USD
NAV: 4.27
Shrs: 20,080,794.00
Tckr: FSMF
Fund: FIL SUST USD EM BND ETF
EAG
Date: 8/1/2026
Curr: GBP
NAV: 5.13
Shrs: 57,287,253.00
Tckr: FEMP
Fund: FIL SUST USD EM BND ETF
EIU
Date: 8/1/2026
Curr: USD
NAV: 4.12
Shrs: 2,423,535.00
Tckr: FSEM
Fund: FIL GLB CB RES ENH PAB ETF
EAH
Date: 8/1/2026
Curr: EUR
NAV: 5.91
Shrs: 15,450,981.00
Tckr: FSCE
Fund: FIL GLB CB RES ENH PAB ETF
UIH
Date: 8/1/2026
Curr: USD
NAV: 5.45
Shrs: 885,866.00
Tckr: FSMU
Fund: FIL ESG USD EM BOND ETF
EHI
Date: 8/1/2026
Curr: EUR
NAV: 4.95
Shrs: 5,817,879.00
Tckr: FESE GY
Fund: FIL GLB CB RES ENH PAB ETF
EIH
Date: 8/1/2026
Curr: EUR
NAV: 4.99
Shrs: 9,188,815.00
Tckr:

© 2026 PR Newswire
