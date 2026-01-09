Kursziel 40 USD: Kanadische Großbank will Silber erneut shorten!

Anzeige / Werbung

Nach einem Kursanstieg von fast 150% im Jahr 2025 wettet die kanadische Bank TD Securities erneut auf eine deutliche Korrektur beim Silberpreis - mit einem Kursziel von nur 40 US-Dollar je Unze!

Silber hat die Marke von 80 US-Dollar je Unze zuletzt nicht halten können - und genau an diesem Punkt sieht TD Securities erneut eine Einstiegschance auf der Short-Seite. In einem aktuellen Rohstoffbericht haben die Experten der Bank, bekanntgegeben, dass TD Securities eine Short-Position in März-Silber-Futures bei 78 US-Dollar pro Unze eröffnet hat.

Das Kursziel liegt bei 40 US-Dollar, also in etwa einer Halbierung des aktuellen Preisniveaus! Gleichzeitig wurde ein Stop-Loss bei 92 US-Dollar je Unze gesetzt. Die Bank spielt damit ein Szenario, in dem die Rallye im Silbermarkt ihren Zyklus-Höhepunkt erreicht hat und eine Phase der Bereinigung bevorsteht.

