The following instruments on XETRA do have their last trading day on 09.01.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 09.01.2026
ISIN Name
LU0198839143 UBSL EQ-SM.CPS EUR(EO)P-A INVESTMENT
XS2282234090 FAB SUKUK 21/26 MTN
XS2489652581 OP YRITYSPA. 22/26 MTN
XS2500847657 WESTPAC SEC.NZ 22/26 MTN
DE000BU0E246 BRD USCHAT.AUSG.25/01
IT0005631533 ITALIEN 25/26 ZO
DE000HEL0DQ2 LB.HESS.THR.CARRARA02O/25
US58733RAE27 MERCADOLIBRE 21/26
XS2281463237 HAIDILAO INT 21/26
XS2281369301 TSKB 21/26 MTN REGS
XS2283175516 STD.CHARTER 21/27 FLR
XS2284240137 TRAINLINE 21/26 CV
AU0000046732 RENERGEN LTD CDI/1:1
DE000LB1DV82 LBBW GM-FLOATER 17/26
XS1934743656 DNB BOLIGKR. 19/26 MTN
DE000LB125N3 LBBW MTN.HYP.19/26
BE0002629104 ELIA TRANSM. B. 19/26 MTN
US85172FAN96 ONEMAIN FINANCE 18/26
BE6279619330 ETHIAS VIE 15/26
XS1344751968 ABN AMRO 16/26 MTN
XS1345415472 SANTAN.UK GRP 16/26 MTN
XS2102912966 BCO SANTAND. 20/UND. FLR
CA459058JP94 WORLD BK 21/26 MTN
