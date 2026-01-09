BÖRSE AKTUELL: Sektorrotation prägt das Marktgeschehen (09.01.26)

Die Börse aktuell zeigt eine deutliche Sektorrotation an der Wall Street. Kapital floss verstärkt aus den Gewinnern des vergangenen Jahres im Technologiesektor in Energie, Konsumgüter und Nebenwerte. Die Marktpositionierung wirkt breiter und weniger konzentriert als in den vergangenen Monaten. Am Morgen notieren die US-Index-Futures leicht schwächer, während die europäischen Leitindizes überwiegend seitwärts tendieren.

US-Börsen: Nasdaq unter Druck, Dow Jones mit relativer Stärke

Der Nasdaq 100 gab rund 0,6 - nach und beendete damit eine kurze dreitägige Erholung. Schwäche bei Nvidia und Apple belastete die Stimmung und deutet auf nachlassendes kurzfristiges Momentum bei Mega-Caps hin.

Der Dow Jones Industrial Average entwickelte sich deutlich robuster und legte über 0,5 - zu. Investoren bevorzugten defensive und wertorientierte Marktsegmente - ein klassisches Merkmal in einem reiferen Marktumfeld.

Small Caps im Fokus - Russell 2000 auf neuem Hoch

US-Nebenwerte blieben ein zentrales Thema im Marktbericht Börse. Der Russell 2000 markierte ein neues Hoch und stieg um mehr als 1 - (plus 4,5 - seit Jahresbeginn). Die Bewegung unterstreicht die zunehmende Nachfrage nach binnenorientierten Wachstumswerten.

Zentrale Makro-Termine heute

Zwei Ereignisse stehen für die Börse aktuell im Mittelpunkt:

US-Arbeitsmarktbericht (Non-Farm Payrolls) um 13:30 Uhr dt. Zeit

Mögliche Entscheidung des Supreme Court zu Trumps Zöllen

Weitere US-Daten folgen um 15:00 Uhr dt. Zeit mit dem vorläufigen Verbrauchervertrauen der Universität Michigan sowie den Inflationserwartungen.

Unternehmensnachrichten und Politik

Taiwan Semiconductor (TSMC) meldete sehr starke Umsätze:

Jahresumsatz: NT$ 3,81 Billionen (+31,6 - im Jahresvergleich)

Dezemberumsatz: NT$ 335 Mrd....

Vollständigen Artikel weiterlesen