BÖRSE AKTUELL: Sektorrotation prägt das Marktgeschehen (09.01.26)

Die Börse aktuell zeigt eine deutliche Sektorrotation an der Wall Street. Kapital floss verstärkt aus den Gewinnern des vergangenen Jahres im Technologiesektor in Energie, Konsumgüter und Nebenwerte. Die Marktpositionierung wirkt breiter und weniger konzentriert als in den vergangenen Monaten. Am Morgen notieren die US-Index-Futures leicht schwächer, während die europäischen Leitindizes überwiegend seitwärts tendieren.
US-Börsen: Nasdaq unter Druck, Dow Jones mit relativer Stärke
Der Nasdaq 100 gab rund 0,6 - nach und beendete damit eine kurze dreitägige Erholung. Schwäche bei Nvidia und Apple belastete die Stimmung und deutet auf nachlassendes kurzfristiges Momentum bei Mega-Caps hin.
Der Dow Jones Industrial Average entwickelte sich deutlich robuster und legte über 0,5 - zu. Investoren bevorzugten defensive und wertorientierte Marktsegmente - ein klassisches Merkmal in einem reiferen Marktumfeld.
Small Caps im Fokus - Russell 2000 auf neuem Hoch
US-Nebenwerte blieben ein zentrales Thema im Marktbericht Börse. Der Russell 2000 markierte ein neues Hoch und stieg um mehr als 1 - (plus 4,5 - seit Jahresbeginn). Die Bewegung unterstreicht die zunehmende Nachfrage nach binnenorientierten Wachstumswerten.
Zentrale Makro-Termine heute
Zwei Ereignisse stehen für die Börse aktuell im Mittelpunkt:
-
US-Arbeitsmarktbericht (Non-Farm Payrolls) um 13:30 Uhr dt. Zeit
-
Mögliche Entscheidung des Supreme Court zu Trumps Zöllen
Weitere US-Daten folgen um 15:00 Uhr dt. Zeit mit dem vorläufigen Verbrauchervertrauen der Universität Michigan sowie den Inflationserwartungen.
Unternehmensnachrichten und Politik
Taiwan Semiconductor (TSMC) meldete sehr starke Umsätze:
-
Jahresumsatz: NT$ 3,81 Billionen (+31,6 - im Jahresvergleich)
-
Dezemberumsatz: NT$ 335 Mrd....
- Handeln Sie verantwortungsvoll -
Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 71 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.