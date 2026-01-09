Wer Bitcoin lediglich als Spielball kurzfristiger Zyklen betrachtet, verpasst laut VanEck das große Bild. Die These des US-Vermögensverwalters: Die Kryptoleitwährung ist kein taktisches Trading-Instrument, sondern die ultimative Versicherungspolice gegen den Kollaps des staatlichen Schuldensystems. Das errechnete Kursziel für das Jahr 2050 hat es daher in sich.2,9 Millionen Dollar pro Coin. Das ist das "Base Case"-Szenario, das Matthew Sigel, Leiter des Digital-Assets-Research, und Senior-Analyst ...Den vollständigen Artikel lesen ...
