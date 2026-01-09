Die Aktie von Pyrum kann im vorbörslichen Handel deutlich zulegen. Denn der saarländische Recycling-Spezialist und die Hamburger UNITANK Gruppe, einer der führenden unabhängigen Betreiber von Tanklagerinfrastruktur, haben eine Gesellschaftervereinbarung zur Gründung eines gemeinsamen Unternehmens unterzeichnet.Mit dem Joint Venture soll in den kommenden Jahren der Aufbau von fünf bis zehn modernen Recyclinganlagen für Altreifen in Europa realisiert werden. Pyrum wird dabei 49 Prozent der Anteile ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär