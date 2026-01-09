DJ Deutscher Dienstleistungsumsatz sinkt im Oktober
DOW JONES--Der deutsche Dienstleistungssektor ist schwach ins vierte Quartal gestartet. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, sanken die Umsätze im Dienstleistungsbereich (ohne Finanz- und Versicherungsdienstleistungen) im Oktober gegenüber dem Vorquartal um 0,4 Prozent. Gegenüber dem dritten Quartal ergibt sich damit ein Minus von 1,0 Prozent.
Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com
DJG/hab/sha
(END) Dow Jones Newswires
January 09, 2026 02:15 ET (07:15 GMT)
Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.
© 2026 Dow Jones News