Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), der wichtigste Auftragsfertiger für High-End-Chips und zentraler Partner von Nvidia, hat mit seinen Quartalsumsätzen positiv überrascht. Nach Berechnungen auf Basis der monatlichen Meldungen stiegen die Erlöse im Dezember-Quartal um rund 20 Prozent auf etwa 1,05 Billionen Neuen Taiwan-Dollar (umgerechnet 33,1 Milliarden US-Dollar). Analysten hatten im Durchschnitt nur mit rund 1,02 Billionen Neuen Taiwan-Dollar gerechnet.
