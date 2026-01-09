Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, January 09
[09.01.26]
TABULA ICAV
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|08.01.26
|LU2941599081
|27,136,958.00
|EUR
|0
|279,336,320.40
|10.2936
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|08.01.26
|LU2941599248
|1,876,646.00
|USD
|0
|19,627,790.36
|10.459
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|08.01.26
|LU2941599834
|974,532.00
|GBP
|0
|9,932,891.28
|10.1925
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|08.01.26
|LU2994520851
|14,762,568.00
|USD
|0
|153,887,917.10
|10.4242
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|08.01.26
|LU2994520935
|1,388,578.00
|USD
|0
|14,005,510.78
|10.0862
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|08.01.26
|LU2994521073
|98,384.00
|USD
|0
|1,008,888.77
|10.2546
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|08.01.26
|LU2994521669
|32,476.00
|GBP
|0
|325,437.05
|10.0208
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|08.01.26
|LU2941599164
|107,824.00
|EUR
|0
|1,081,820.25
|10.0332
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|08.01.26
|LU2941599594
|20,000.00
|CHF
|0
|200,495.98
|10.0248
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|08.01.26
|LU3218628298
|2,300.00
|MXN
|0
|464,347.29
|201.8901
