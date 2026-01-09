Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, January 09
[09.01.26]
TABULA ICAV
|Janus
Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|08.01.26
|IE00BN4GXL63
|9,107,633.00
|EUR
|0
|90,121,229.45
|9.8951
|Janus
Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|08.01.26
|IE00BN4GXM70
|31,280.00
|SEK
|0
|3,106,871.74
|99.3245
|Janus Henderson HMT Global IG Credit Curve Steepener Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|08.01.26
|IE00BMQ5Y557
|458,600.00
|EUR
|0
|51,513,126.13
|112.3269
|Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|08.01.26
|IE00BMDWWS85
|44,815.00
|USD
|0
|5,394,054.29
|120.3627
|Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|08.01.26
|IE00BN0T9H70
|69,168.00
|GBP
|0
|8,078,243.29
|116.7916
|Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|08.01.26
|IE00BKX90X67
|55,079.00
|EUR
|0
|6,005,286.34
|109.0304
|Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|08.01.26
|IE00BKX90W50
|16,624.00
|CHF
|0
|1,613,119.57
|97.0356
|Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|08.01.26
|IE000L1I4R94
|1,051,617.00
|USD
|0
|12,208,722.63
|11.6095
|Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|08.01.26
|IE000LJG9WK1
|470,302.00
|GBP
|0
|4,749,963.45
|10.0998
|Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|08.01.26
|IE000JL9SV51
|40,471.00
|USD
|0
|492,038.58
|12.1578
|Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|08.01.26
|IE000BQ3SE47
|3,710,547.00
|SEK
|0
|423,237,298.50
|114.0633
|Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|08.01.26
|IE000LSFKN16
|656,306.00
|GBP
|0
|6,723,727.15
|10.245
|Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|08.01.26
|IE000LH4DDC2
|172,747.00
|EUR
|0
|1,964,406.65
|11.3716
|Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|08.01.26
|IE000WXLHR76
|1,013,673.00
|EUR
|0
|10,906,439.79
|10.7593
|Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|08.01.26
|IE000P7C7930
|73,581.00
|GBP
|0
|817,646.42
|11.1122
|Janus Henderson Japan High Conviction Equity UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|08.01.26
|IE000CV0WWL4
|11,000,000.00
|JPY
|0
|1,399,757,415.49
|127.2507
|Janus Henderson Pan European High Conviction Equity UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|08.01.26
|IE0002A3VE77
|700,000.00
|EUR
|0
|9,217,905.04
|13.1684
|Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|08.01.26
|IE000YMBL844
|2,281,357.00
|USD
|0
|24,025,175.63
|10.5311
|Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|08.01.26
|IE000RH1ZG27
|64,427.00
|USD
|0
|673,889.25
|10.4597
|Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|08.01.26
|IE000CCQKON9
|2,234,999.00
|EUR
|0
|22,701,240.58
|10.1572
|Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|08.01.26
|IE000I8CR2Q4
|5,005.00
|EUR
|0
|50,128.07
|10.0156
|Janus Henderson US Transformational Growth High Conviction Equity UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|08.01.26
|IE0009ZTL4B5
|510,000.00
|USD
|0
|5,483,076.46
|10.7511
|Janus Henderson Global Research-Engineered Equity Active Core UCITS
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|08.01.26
|IE000Y3FZEN4
|521,000.00
|USD
|0
|5,422,229.45
|10.4074
|Janus Henderson Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|08.01.26
|IE000J8RGOJ4
|994,457.00
|USD
|0
|9,899,916.83
|9.9551
|Janus Henderson Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|08.01.26
|IE000P9STSM0
|1,000.00
|MXN
|0
|997,878.37
|997.8784
© 2026 PR Newswire