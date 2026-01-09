Anzeige
Financial Conduct Authority: Official List Notice

DJ Financial Conduct Authority: 

Financial Conduct Authority (-) 
Financial Conduct Authority: 
09-Jan-2026 / 08:00 GMT/BST 
 
=---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NOTICE OF ADMISSION TO THE OFFICIAL LIST 

09/01/2026, 08:00 
 
The Financial Conduct Authority ("FCA") hereby admits the following securities to the Official List with effect from 
the time and date of this notice: 
 
Amount       Security Description                   Listing Category      ISIN 
 
Issuer Name: Invesco Physical Markets PLC 
 
40000        Secured Gold-Linked Certificates due 2100; fully paid  Debt and debt-like     IE00B579F325 --  
                                       securities 
 
 
38000        Secured Gold-Linked Certificates due 2100; fully paid  Debt and debt-like     IE00B579F325 --  
                                       securities 
 
 
23000        Secured Silver-Linked Certificates due 2100; fully paid Debt and debt-like     IE00B43VDT70 --  
                                       securities 

Issuer Name: iShares Physical Metals plc 
 
522000       iShares Physical Gold ETC; fully paid          Debt and debt-like     IE00B4ND3602 --  
                                       securities 
 
 
46000        Physical Palladium ETC; fully paid            Debt and debt-like     IE00B4556L06 --  
                                       securities 
 
 
90000        Physical Platinum ETC; fully paid            Debt and debt-like     IE00B4LHWP62 --  
                                       securities 

Issuer Name: BRITISH SMALLER COMPANIES VCT PLC 
 
1498811       Ordinary Shares of 0.01p each; fully paid        Closed-ended investment  GB0001403152 --  
                                       funds 

Issuer Name: Henderson Far East Income Limited 
 
10000000 (Block   Ordinary Shares of No Par Value; fully paid       Closed-ended investment  JE00B1GXH751 --  
Listing)                                   funds 

Issuer Name: Invesco Global Equity Income Trust plc 
 
7685218 (Block   Ordinary Shares of 1p each; fully paid          Closed-ended investment  GB00B1DQ6472 --  
Listing)                                   funds 

Issuer Name: Graniteshares Financial plc 
 
50000        GraniteShares 3x Long NIO Daily ETP Securities; fully  Debt and debt-like     XS3075487044 --  
          paid                           securities 

Issuer Name: 21Shares AG 
 
20000        21Shares Bitcoin Exchange Traded Product (ABTC); fully  Debt and debt-like     CH0454664001 --  
          paid                           securities 
 
 
40000        21Shares Ethereum Staking Exchange Traded Product    Debt and debt-like     CH0454664027 --  
          (AETH); fully paid                    securities 
 
 
180000       21Shares Bitcoin Core Exchange Traded Product (CBTC);  Debt and debt-like     CH1199067674 --  
          fully paid                        securities 
 
 
150000       21Shares Ethereum Core Exchange Traded Product (ETHC);  Debt and debt-like     CH1209763130 --  
          fully paid                        securities 

Issuer Name: Amundi Physical Metals plc 
 
30000        Amundi Physical Gold ETC Securities due 23/05/2118;   Debt and debt-like     FR0013416716 --  
          fully paid                        securities 

Issuer Name: HARP Issuer PLC 
 
1500        EUA Linked Securities of the UBS European Physical    Debt and debt-like     XS2651539681 --  
          Carbon ETC due 23/05/2074; fully paid          securities 

Issuer Name: HANETF MULTI-ASSET ETC ISSUER PLC 
 
100000       Sprott Physical Uranium ETC Securities; fully paid    Debt and debt-like     XS2937253818 --  
                                       securities 

Issuer Name: WisdomTree Issuer X Limited 
 
203000       WisdomTree Physical Bitcoin Digital Securities; fully  Debt and debt-like     GB00BJYDH287 --  
          paid                           securities 
 
 
57000        WisdomTree Physical Ethereum Digital Securities; fully  Debt and debt-like     GB00BJYDH394 --  
          paid                           securities 

Issuer Name: CoinShares Digital Securities Limited 
 
35000        CoinShares Physical Bitcoin Digital Securities; fully  Debt and debt-like     GB00BLD4ZL17 --  
          paid                           securities 
 
 
3000        CoinShares Physical Staked Ethereum Digital Securities; Debt and debt-like     GB00BLD4ZM24 --  
          fully paid                        securities 

Issuer Name: WisdomTree Commodity Securities Limited 
 
72200        WisdomTree Cotton; fully paid              Debt and debt-like     GB00B15KXT11 --  
                                       securities 
 
 
447000       WisdomTree WTI Crude Oil; fully paid           Debt and debt-like     GB00B15KXV33 --  
                                       securities 
 
 
1000        WisdomTree Brent Crude Oil Longer Dated; fully paid   Debt and debt-like     JE00B78CP782 --  
                                       securities 
 
 
8000        WisdomTree WTI Crude Oil Longer Dated; fully paid    Debt and debt-like     JE00B24DLX86 --  
                                       securities 
 
 
427900       WisdomTree Natural Gas; fully paid            Debt and debt-like     JE00BN7KB334 --  
                                       securities 
 
 
460000       WisdomTree Nickel; fully paid              Debt and debt-like     GB00B15KY211 --  
                                       securities 
 
 
48600        WisdomTree Silver; fully paid              Debt and debt-like     GB00B15KY328 --  
                                       securities 
 
 
6100        WisdomTree Soybeans; fully paid             Debt and debt-like     GB00B15KY542 --  
                                       securities 
 
 
1500        WisdomTree Tin; fully paid                Debt and debt-like     JE00B2QY0H68 --  
                                       securities 
 
 
18200        WisdomTree Wheat; fully paid               Debt and debt-like     JE00BN7KB664 --  
                                       securities 
 
 
31600        WisdomTree Agriculture; fully paid            Debt and debt-like     GB00B15KYH63 --  
                                       securities 
 
 
77000        WisdomTree Energy; fully paid              Debt and debt-like     GB00B15KYB02 --  
                                       securities 
 
 
83400        WisdomTree Industrial Metals; fully paid         Debt and debt-like     GB00B15KYG56 --  
                                       securities 
 
 
3000        WisdomTree Petroleum; fully paid             Debt and debt-like     GB00B15KYC19 --  
                                       securities 
 
 
194300       WisdomTree Aluminium; fully paid             Debt and debt-like     GB00B15KXN58 --  
                                       securities 
 
 
206800       WisdomTree Brent Crude Oil; fully paid          Debt and debt-like     JE00B78CGV99 --  
                                       securities 
 
 
1000        WisdomTree Live Cattle; fully paid            Debt and debt-like     GB00B15KY096 --  
                                       securities 
 
 
22300        WisdomTree Cocoa; fully paid               Debt and debt-like     JE00B2QXZK10 --  
                                       securities 
 
 
348400       WisdomTree Copper; fully paid              Debt and debt-like     GB00B15KXQ89 --
                                       securities 
 
 
26100        WisdomTree Brent Crude Oil 2x Daily Leveraged; fully   Debt and debt-like     JE00BDD9QD91 --  
          paid                           securities 
 
 
52172400      WisdomTree Natural Gas 2x Daily Leveraged; fully paid  Debt and debt-like     JE00BDD9Q956 --  
                                       securities 
 
 
35300        WisdomTree Nickel 2x Daily Leveraged; fully paid     Debt and debt-like     JE00BDD9QB77 --  
                                       securities 
 
 
350000       WisdomTree WTI Crude Oil 2x Daily Leveraged; fully paid Debt and debt-like     JE00BDD9Q840 --  
                                       securities 
 
 
119700       WisdomTree Platinum 2x Daily Leveraged; fully paid    Debt and debt-like     JE00B2NFV134 --  
                                       securities 
 
 
90700        WisdomTree Silver 2x Daily Leveraged; fully paid     Debt and debt-like     JE00B2NFTS64 --  
                                       securities 
 
 
15000        WisdomTree Brent Crude Oil 1x Daily Short; fully paid  Debt and debt-like     JE00B78DPL57 --  
                                       securities 
 
 
18500        WisdomTree Gold 1x Daily Short; fully paid        Debt and debt-like     JE00B24DKC09 --  
                                       securities 
 
 
31000        WisdomTree Nickel 1x Daily Short; fully paid       Debt and debt-like     JE00B24DKJ77 --  
                                       securities 
 
 
530000       WisdomTree Silver 1x Daily Short; fully paid       Debt and debt-like     JE00B24DKK82 --  
                                       securities 
 
 
129000       WisdomTree Aluminium 2x Daily Leveraged; fully paid   Debt and debt-like     JE00B2NFTC05 --  
                                       securities 
 
 
14510        WisdomTree Gold 2x Daily Leveraged; fully paid      Debt and debt-like     JE00B2NFTL95 --  
                                       securities 
 
 
16800        WisdomTree Cocoa 2x Daily Leveraged; fully paid     Debt and debt-like     JE00B2NFV803 --  
                                       securities 

Issuer Name: WisdomTree Foreign Exchange Limited 
 
40000        WisdomTree Long JPY Short USD 3x Daily; fully paid    Debt and debt-like     JE00B3X9GJ56 --  
                                       securities 
 
 
1000        WisdomTree Short EUR Long USD 3x Daily; fully paid    Debt and debt-like     JE00B3N9C970 --  
                                       securities 

Issuer Name: Leverage Shares Public Limited Company 
 
160000       Leverage Shares 3x Alibaba ETP Securities; fully paid  Debt and debt-like     XS2337090851 --  
                                       securities 
 
 
50000        IncomeShares META Options ETP; fully paid        Debt and debt-like     XS2901885553 --  
                                       securities 
 
 
20000        IncomeShares Microsoft (MSFT) Options ETP; fully paid  Debt and debt-like     XS2901886288 --  
                                       securities 
 
 
40000        IncomeShares NVIDIA (NVDA) Options ETP; fully paid    Debt and debt-like     XS2852999692 --  
                                       securities 
 
 
6000        Leverage Shares 1x NVIDIA ETP Securities due 04/06/2070; Debt and debt-like     XS2944886188 --  
          fully paid                        securities 
 
 
4000        Leverage Shares 2x Facebook ETP Securities due 05/12/  Debt and debt-like     IE00BF03XP94 --  
          2067; fully paid                     securities 
 
 
40000        Leverage Shares 3x Alibaba ETP Securities; fully paid  Debt and debt-like     XS2337090851 --  
                                       securities 
 
 
20000        Leverage Shares 3x Long China Tech ETP Securities; fully Debt and debt-like     XS2800709128 --  
          paid                           securities 
 
 
3500        Leverage Shares 3x Long India ETP Securities; fully paid Debt and debt-like     XS2595675302 --  
                                       securities 
 
 
1550000       Leverage Shares 3x Long MicroStrategy (MSTR) ETP; fully Debt and debt-like     XS2901882618 --  
          paid                           securities 
 
 
800000       Leverage Shares 3x Long MicroStrategy (MSTR) ETP; fully Debt and debt-like     XS2901882618 --  
          paid                           securities 
 
 
28000        Leverage Shares -3x Short Magnificent 7 ETP Securities; Debt and debt-like     XS2779861595 --  
          fully paid                        securities 
 
 
50000        Leverage Shares -3x Short Taiwan Semiconductor (TSM) ETP Debt and debt-like     XS2944880066 --  
          Securities; fully paid                  securities 

Issuer Name: DB ETC plc 
 
10000        db Physical Gold GBP Hedged ETC Securities due 01/04/  Debt and debt-like     GB00B68FL050 --  
          2061; fully paid                     securities 

Issuer Name: WisdomTree Metal Securities Limited 
 
200700       WisdomTree Physical Silver; fully paid          Debt and debt-like     JE00B1VS3333 --  
                                       securities 
 
 
25000        WisdomTree Physical Gold; fully paid           Debt and debt-like     JE00B1VS3770 --  
                                       securities 
 
 
6000        WisdomTree Physical Precious Metals; fully paid     Debt and debt-like     JE00B1VS3W29 --  
                                       securities 
 
 
8300        WisdomTree Physical Platinum; fully paid         Debt and debt-like     JE00B1VS2W53 --  
                                       securities 
 
 
8500        WisdomTree Physical Swiss Gold; fully paid        Debt and debt-like     JE00B588CD74 --  
                                       securities 
 
 
4600        WisdomTree Core Physical Gold; fully paid        Debt and debt-like     JE00BN2CJ301 --  
                                       securities 
 
 
35000        WisdomTree Core Physical Silver Individual Securities;  Debt and debt-like     JE00BQRFDY49 --  
          fully paid                        securities 

Issuer Name: Gold Bullion Securities Limited 
 
7000        (LYXOR GBS) Secured Undated Zero Coupon Notes; fully   Debt and debt-like     GB00B00FHZ82 --  
          paid                           securities 

Issuer Name: WisdomTree Hedged Commodity Securities Limited 
 
2500        WisdomTree Industrial Metals - GBP Daily Hedged; fully  Debt and debt-like     JE00B63MJ075 --  
          paid                           securities 

Issuer Name: Braemar Plc 
 
606416       Ordinary Shares of 10p each; fully paid         Equity shares (commercial GB0000600931 --  
                                       companies) 

Issuer Name: WisdomTree Multi Asset Issuer Public Limited Company 
 
125000       WisdomTree Enhanced Commodity Carry Securities; fully  Debt and debt-like     XS3022291473 --  
          paid                           securities 
 
 
49334        WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Leveraged; fully  Debt and debt-like     IE00BLS09N40 --  
          paid                           securities 
 
 
31000        WisdomTree European Natural Gas Securities; fully paid  Debt and debt-like     XS2872233403 --  
                                       securities 
 
 
1100000       WisdomTree Brent Crude Oil 3x Daily Short; fully paid  Debt and debt-like     IE00BLRPRK35 --
                                       securities 
 
 
80000        WisdomTree Copper 3x Daily Leveraged; fully paid     Debt and debt-like     IE00B8JVMZ80 --  
                                       securities 
 
 
1245000       WisdomTree Natural Gas 3x Daily Leveraged; fully paid  Debt and debt-like     XS2819843900 --  
                                       securities 
 
 
182000000      WisdomTree Silver 3x Daily Short; fully paid       Debt and debt-like     IE00B8JG1787 --  
                                       securities 
 
 
75000        WisdomTree WTI Crude Oil 3x Daily Leveraged; fully paid Debt and debt-like     IE00BMTM6B32 --  
                                       securities 
 
 
33500        WisdomTree WTI Crude Oil Pre-roll; fully paid      Debt and debt-like     IE00BVFZGC04 --  
                                       securities

If you have any queries relating to the above, please contact Listings Data Management at the FCA on 020 7066 8352. 

Notes 
 
SEDOL numbers which are allocated by the London Stock Exchange as a Stock Exchange identifier may be found on their 
dealing notice. 
=-Denotes the security is being admitted to trading on the London Stock Exchange, a Recognised Investment Exchange. 
†Denotes the security is also being admitted to trading on Aquis Stock Exchange, a Recognised Investment Exchange. 
Denotes the security is also being admitted to trading on Euronext, a Recognised Investment Exchange. 
~Denotes the security is also being admitted to trading on Cboe Europe, a Recognised Investment Exchange. 
^Denotes the security is also being admitted to trading on Shanghai-London Stock Connect, a Recognised Investment 
Exchange. 
*Denotes the security is also being admitted to trading on IPSX Prime, a Recognised Investment Exchange. 
Notices issued by the FCA in respect of admission of securities to the Official List must be read in conjunction with 
notices issued by the relevant Recognised Investment Exchange in respect of admission of securities to trading on its 
markets.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

View original content: EQS News ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Category Code: NOT 
TIDM:     - 
LEI Code:   2138003EUVPJRRBEPW94 
Sequence No.: 414322 
EQS News ID:  2257498 
  
End of Announcement EQS News Service 
=------------------------------------------------------------------------------------

Image link: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=2257498&application_name=news&site_id=dow_jones%7e%7e%7ebed8b539-0373-42bd-8d0e-f3efeec9bbed

(END) Dow Jones Newswires

January 09, 2026 03:00 ET (08:00 GMT)

© 2026 Dow Jones News
