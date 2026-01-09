Financial Conduct Authority: Official List Notice

DJ Financial Conduct Authority:
Financial Conduct Authority (-) Financial Conduct Authority: 09-Jan-2026 / 08:00 GMT/BST =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NOTICE OF ADMISSION TO THE OFFICIAL LIST 09/01/2026, 08:00 The Financial Conduct Authority ("FCA") hereby admits the following securities to the Official List with effect from the time and date of this notice: Amount Security Description Listing Category ISIN Issuer Name: Invesco Physical Markets PLC 40000 Secured Gold-Linked Certificates due 2100; fully paid Debt and debt-like IE00B579F325 -- securities 38000 Secured Gold-Linked Certificates due 2100; fully paid Debt and debt-like IE00B579F325 -- securities 23000 Secured Silver-Linked Certificates due 2100; fully paid Debt and debt-like IE00B43VDT70 -- securities Issuer Name: iShares Physical Metals plc 522000 iShares Physical Gold ETC; fully paid Debt and debt-like IE00B4ND3602 -- securities 46000 Physical Palladium ETC; fully paid Debt and debt-like IE00B4556L06 -- securities 90000 Physical Platinum ETC; fully paid Debt and debt-like IE00B4LHWP62 -- securities Issuer Name: BRITISH SMALLER COMPANIES VCT PLC 1498811 Ordinary Shares of 0.01p each; fully paid Closed-ended investment GB0001403152 -- funds Issuer Name: Henderson Far East Income Limited 10000000 (Block Ordinary Shares of No Par Value; fully paid Closed-ended investment JE00B1GXH751 -- Listing) funds Issuer Name: Invesco Global Equity Income Trust plc 7685218 (Block Ordinary Shares of 1p each; fully paid Closed-ended investment GB00B1DQ6472 -- Listing) funds Issuer Name: Graniteshares Financial plc 50000 GraniteShares 3x Long NIO Daily ETP Securities; fully Debt and debt-like XS3075487044 -- paid securities Issuer Name: 21Shares AG 20000 21Shares Bitcoin Exchange Traded Product (ABTC); fully Debt and debt-like CH0454664001 -- paid securities 40000 21Shares Ethereum Staking Exchange Traded Product Debt and debt-like CH0454664027 -- (AETH); fully paid securities 180000 21Shares Bitcoin Core Exchange Traded Product (CBTC); Debt and debt-like CH1199067674 -- fully paid securities 150000 21Shares Ethereum Core Exchange Traded Product (ETHC); Debt and debt-like CH1209763130 -- fully paid securities Issuer Name: Amundi Physical Metals plc 30000 Amundi Physical Gold ETC Securities due 23/05/2118; Debt and debt-like FR0013416716 -- fully paid securities Issuer Name: HARP Issuer PLC 1500 EUA Linked Securities of the UBS European Physical Debt and debt-like XS2651539681 -- Carbon ETC due 23/05/2074; fully paid securities Issuer Name: HANETF MULTI-ASSET ETC ISSUER PLC 100000 Sprott Physical Uranium ETC Securities; fully paid Debt and debt-like XS2937253818 -- securities Issuer Name: WisdomTree Issuer X Limited 203000 WisdomTree Physical Bitcoin Digital Securities; fully Debt and debt-like GB00BJYDH287 -- paid securities 57000 WisdomTree Physical Ethereum Digital Securities; fully Debt and debt-like GB00BJYDH394 -- paid securities Issuer Name: CoinShares Digital Securities Limited 35000 CoinShares Physical Bitcoin Digital Securities; fully Debt and debt-like GB00BLD4ZL17 -- paid securities 3000 CoinShares Physical Staked Ethereum Digital Securities; Debt and debt-like GB00BLD4ZM24 -- fully paid securities Issuer Name: WisdomTree Commodity Securities Limited 72200 WisdomTree Cotton; fully paid Debt and debt-like GB00B15KXT11 -- securities 447000 WisdomTree WTI Crude Oil; fully paid Debt and debt-like GB00B15KXV33 -- securities 1000 WisdomTree Brent Crude Oil Longer Dated; fully paid Debt and debt-like JE00B78CP782 -- securities 8000 WisdomTree WTI Crude Oil Longer Dated; fully paid Debt and debt-like JE00B24DLX86 -- securities 427900 WisdomTree Natural Gas; fully paid Debt and debt-like JE00BN7KB334 -- securities 460000 WisdomTree Nickel; fully paid Debt and debt-like GB00B15KY211 -- securities 48600 WisdomTree Silver; fully paid Debt and debt-like GB00B15KY328 -- securities 6100 WisdomTree Soybeans; fully paid Debt and debt-like GB00B15KY542 -- securities 1500 WisdomTree Tin; fully paid Debt and debt-like JE00B2QY0H68 -- securities 18200 WisdomTree Wheat; fully paid Debt and debt-like JE00BN7KB664 -- securities 31600 WisdomTree Agriculture; fully paid Debt and debt-like GB00B15KYH63 -- securities 77000 WisdomTree Energy; fully paid Debt and debt-like GB00B15KYB02 -- securities 83400 WisdomTree Industrial Metals; fully paid Debt and debt-like GB00B15KYG56 -- securities 3000 WisdomTree Petroleum; fully paid Debt and debt-like GB00B15KYC19 -- securities 194300 WisdomTree Aluminium; fully paid Debt and debt-like GB00B15KXN58 -- securities 206800 WisdomTree Brent Crude Oil; fully paid Debt and debt-like JE00B78CGV99 -- securities 1000 WisdomTree Live Cattle; fully paid Debt and debt-like GB00B15KY096 -- securities 22300 WisdomTree Cocoa; fully paid Debt and debt-like JE00B2QXZK10 -- securities 348400 WisdomTree Copper; fully paid Debt and debt-like GB00B15KXQ89 -- securities 26100 WisdomTree Brent Crude Oil 2x Daily Leveraged; fully Debt and debt-like JE00BDD9QD91 -- paid securities 52172400 WisdomTree Natural Gas 2x Daily Leveraged; fully paid Debt and debt-like JE00BDD9Q956 -- securities 35300 WisdomTree Nickel 2x Daily Leveraged; fully paid Debt and debt-like JE00BDD9QB77 -- securities 350000 WisdomTree WTI Crude Oil 2x Daily Leveraged; fully paid Debt and debt-like JE00BDD9Q840 -- securities 119700 WisdomTree Platinum 2x Daily Leveraged; fully paid Debt and debt-like JE00B2NFV134 -- securities 90700 WisdomTree Silver 2x Daily Leveraged; fully paid Debt and debt-like JE00B2NFTS64 -- securities 15000 WisdomTree Brent Crude Oil 1x Daily Short; fully paid Debt and debt-like JE00B78DPL57 -- securities 18500 WisdomTree Gold 1x Daily Short; fully paid Debt and debt-like JE00B24DKC09 -- securities 31000 WisdomTree Nickel 1x Daily Short; fully paid Debt and debt-like JE00B24DKJ77 -- securities 530000 WisdomTree Silver 1x Daily Short; fully paid Debt and debt-like JE00B24DKK82 -- securities 129000 WisdomTree Aluminium 2x Daily Leveraged; fully paid Debt and debt-like JE00B2NFTC05 -- securities 14510 WisdomTree Gold 2x Daily Leveraged; fully paid Debt and debt-like JE00B2NFTL95 -- securities 16800 WisdomTree Cocoa 2x Daily Leveraged; fully paid Debt and debt-like JE00B2NFV803 -- securities Issuer Name: WisdomTree Foreign Exchange Limited 40000 WisdomTree Long JPY Short USD 3x Daily; fully paid Debt and debt-like JE00B3X9GJ56 -- securities 1000 WisdomTree Short EUR Long USD 3x Daily; fully paid Debt and debt-like JE00B3N9C970 -- securities Issuer Name: Leverage Shares Public Limited Company 160000 Leverage Shares 3x Alibaba ETP Securities; fully paid Debt and debt-like XS2337090851 -- securities 50000 IncomeShares META Options ETP; fully paid Debt and debt-like XS2901885553 -- securities 20000 IncomeShares Microsoft (MSFT) Options ETP; fully paid Debt and debt-like XS2901886288 -- securities 40000 IncomeShares NVIDIA (NVDA) Options ETP; fully paid Debt and debt-like XS2852999692 -- securities 6000 Leverage Shares 1x NVIDIA ETP Securities due 04/06/2070; Debt and debt-like XS2944886188 -- fully paid securities 4000 Leverage Shares 2x Facebook ETP Securities due 05/12/ Debt and debt-like IE00BF03XP94 -- 2067; fully paid securities 40000 Leverage Shares 3x Alibaba ETP Securities; fully paid Debt and debt-like XS2337090851 -- securities 20000 Leverage Shares 3x Long China Tech ETP Securities; fully Debt and debt-like XS2800709128 -- paid securities 3500 Leverage Shares 3x Long India ETP Securities; fully paid Debt and debt-like XS2595675302 -- securities 1550000 Leverage Shares 3x Long MicroStrategy (MSTR) ETP; fully Debt and debt-like XS2901882618 -- paid securities 800000 Leverage Shares 3x Long MicroStrategy (MSTR) ETP; fully Debt and debt-like XS2901882618 -- paid securities 28000 Leverage Shares -3x Short Magnificent 7 ETP Securities; Debt and debt-like XS2779861595 -- fully paid securities 50000 Leverage Shares -3x Short Taiwan Semiconductor (TSM) ETP Debt and debt-like XS2944880066 -- Securities; fully paid securities Issuer Name: DB ETC plc 10000 db Physical Gold GBP Hedged ETC Securities due 01/04/ Debt and debt-like GB00B68FL050 -- 2061; fully paid securities Issuer Name: WisdomTree Metal Securities Limited 200700 WisdomTree Physical Silver; fully paid Debt and debt-like JE00B1VS3333 -- securities 25000 WisdomTree Physical Gold; fully paid Debt and debt-like JE00B1VS3770 -- securities 6000 WisdomTree Physical Precious Metals; fully paid Debt and debt-like JE00B1VS3W29 -- securities 8300 WisdomTree Physical Platinum; fully paid Debt and debt-like JE00B1VS2W53 -- securities 8500 WisdomTree Physical Swiss Gold; fully paid Debt and debt-like JE00B588CD74 -- securities 4600 WisdomTree Core Physical Gold; fully paid Debt and debt-like JE00BN2CJ301 -- securities 35000 WisdomTree Core Physical Silver Individual Securities; Debt and debt-like JE00BQRFDY49 -- fully paid securities Issuer Name: Gold Bullion Securities Limited 7000 (LYXOR GBS) Secured Undated Zero Coupon Notes; fully Debt and debt-like GB00B00FHZ82 -- paid securities Issuer Name: WisdomTree Hedged Commodity Securities Limited 2500 WisdomTree Industrial Metals - GBP Daily Hedged; fully Debt and debt-like JE00B63MJ075 -- paid securities Issuer Name: Braemar Plc 606416 Ordinary Shares of 10p each; fully paid Equity shares (commercial GB0000600931 -- companies) Issuer Name: WisdomTree Multi Asset Issuer Public Limited Company 125000 WisdomTree Enhanced Commodity Carry Securities; fully Debt and debt-like XS3022291473 -- paid securities 49334 WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Leveraged; fully Debt and debt-like IE00BLS09N40 -- paid securities 31000 WisdomTree European Natural Gas Securities; fully paid Debt and debt-like XS2872233403 -- securities 1100000 WisdomTree Brent Crude Oil 3x Daily Short; fully paid Debt and debt-like IE00BLRPRK35 -- securities 80000 WisdomTree Copper 3x Daily Leveraged; fully paid Debt and debt-like IE00B8JVMZ80 -- securities 1245000 WisdomTree Natural Gas 3x Daily Leveraged; fully paid Debt and debt-like XS2819843900 -- securities 182000000 WisdomTree Silver 3x Daily Short; fully paid Debt and debt-like IE00B8JG1787 -- securities 75000 WisdomTree WTI Crude Oil 3x Daily Leveraged; fully paid Debt and debt-like IE00BMTM6B32 -- securities 33500 WisdomTree WTI Crude Oil Pre-roll; fully paid Debt and debt-like IE00BVFZGC04 -- securities
