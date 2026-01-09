Köln (ots) -Die Grundausbildung bei der Bundeswehr: So viele Menschen haben sie bereits durchlaufen, doch kaum ein Einsteiger weiß, was ihn erwartet - folglich findet keine gezielte Vorbereitung statt, was häufig zu großen Problemen führt. Die "Soldatsein" Community hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Informationslücke mit einem umfassenden Angebot zu schließen, um angehenden Soldaten einen guten Start in ihre Karriere zu ermöglichen. Vor welchen Problemen die Soldaten in der Grundausbildung stehen und wie die Community der Plattform "Soldatsein" hilft, erfährst du hier!Die Bundeswehr ist für viele Menschen ein attraktiver Arbeitgeber: Ein sicherer Job, gutes Gehalt, umfangreiche Sozialleistungen und vielseitige Perspektiven sowie moderne Recruiting-Kampagnen überzeugen zahlreiche junge Menschen davon, sich für den Bundeswehrdienst zu bewerben. Doch auch, wenn ihre Ambitionen groß sind und sie sich bewusst dazu entschieden haben, sich dem Bund für mehrere Jahre zu verpflichten, scheitern viele von ihnen an der Grundausbildung. Denn da sie im Vorfeld nicht einschätzen können, was sie erwartet, kann keine entsprechende Vorbereitung stattfinden, sodass die angehenden Soldaten von den hohen Anforderungen in den ersten Wochen ihrer Grundausbildung überrumpelt werden. In der Folge bricht rund ein Drittel von ihnen ihre Karriere ab, bevor sie angefangen hat.Die Gründer der "Soldatsein" Community sind selbst erfahrene Soldaten und wissen, dass das Problem nicht in zu hohen Anforderungen liegt, sondern in einem groben Informationsdefizit: Angehende Soldaten haben kaum Möglichkeiten, sich fundiert über Themen der Grundausbildung zu informieren und hegen darüber hinaus häufig falsche Erwartungshaltungen. Um diesen Missstand zu beheben, hat die "Soldatsein" Community es sich zur Aufgabe gemacht, Einsteiger in der Zeit zwischen ihrer Bewerbung und dem Dienstantritt zur Grundausbildung zu begleiten und vorzubereiten. Mit umfangreichen Informationen, interaktiven Austauschmöglichkeiten und persönlichen Gesprächen schafft die "Soldatsein" Community eine solide Basis, auf der angehende Soldaten sich gezielt auf ihre dreimonatige Grundausbildung vorbereiten können. Dieses kostenlose Angebot öffnet nicht nur Nachwuchssoldaten die Tür zu ihrer angestrebten Karriere, sondern sorgt auch auf Ausbilderebene für eine enorme Entlastung.Deshalb bricht ein Drittel der angehenden Soldaten die Grundausbildung abUnabhängig von Alter, Geschlecht, Schulabschluss und angestrebter Laufbahn stehen alle angehenden Soldaten vor derselben Hürde: die Grundausbildung. Nach erfolgreicher Bewerbung für die Bundeswehr bekommen sie rechtzeitig vor Beginn der Grundausbildung Bescheid, wann und wo es losgeht - weitere Informationen folgen aber in der Regel nicht. Auf der Suche nach einem klaren Fahrplan zur effektiven Vorbereitung beginnen einige, sich mit Bekannten auszutauschen und eigenständig in entsprechenden Internetforen zu recherchieren, was aber bestenfalls unzureichendes Halbwissen liefert. Hinzu kommt, dass viele angehende Soldaten eine unrealistische Erwartungshaltung mitbringen, die ihren Ursprung in vielen Fällen sogar im Karrierecenter der Bundeswehr findet.In der Folge werden sie in den ersten Wochen nach Dienstantritt von den Anforderungen der Grundausbildung überrascht. Wer es verpasst hat, sich im Vorfeld theoretisches Grundwissen anzueignen, muss nun nach Dienstschluss Zeit aufwenden, um Dinge wie Dienstgrade und Truppengattungen zu lernen. Nach einem ohnehin schon langen Tag kann der Nachholbedarf zermürbend sein. Hinsichtlich der sportlichen Voraussetzungen ist es hingegen nicht möglich, Verpasstes in kurzer Zeit aufzuholen. Angehende Soldaten, die nicht über eine gewisse Grundfitness verfügen und sich nicht die nötige Kondition antrainiert haben, um bei Märschen mithalten zu können, bleiben hier schnell auf der Strecke. Die Konsequenzen sind nicht zu unterschätzen: Neben geplatzten Träumen kommt es auch zu stockenden Ausbildungsprozessen, welche die Bundeswehr im Endeffekt viel Geld kosten.Das umfassende Angebot der "Soldatsein" Community für eine gute Vorbereitung auf die GrundausbildungVermeidbar sind diese Szenarien, indem angehende Soldaten die Chance erhalten, sich ein klares Bild von dem zu machen, was sie in der Grundausbildung erwartet, um sich entsprechend darauf vorzubereiten. Die "Soldatsein" Community steht ihnen als zuverlässiger Partner zur Seite und schließt die Lücke zwischen Bewerbung und Grundausbildung. Ihr Angebot umfasst dabei vier Kernbereiche: eine App, die alle relevanten Informationen rund um die Grundausbildung zusammenfasst und theoretische Grundlagen vermittelt, eine WhatsApp-Community-Gruppe zum Austausch mit anderen angehenden Soldaten, ein KI-basierter Chat für schnelle Antworten und ein Anruf für den direkten Austausch. Denn durch die Chance, mit einem erfahrenen Soldaten aus der "Soldatsein" Community zu telefonieren und alles noch einmal im Detail erklärt zu bekommen, verschwinden auch die letzten Unsicherheiten.Zweifelsohne ist die Bundeswehr ein attraktiver Arbeitgeber, doch um sich in dem System zurechtzufinden und von seinen Vorteilen zu profitieren, brauchen Soldaten vertrauenswürdige Ansprechpartner. Mit ihrem Zusammenschluss erfahrener Soldaten übernimmt die "Soldatsein" Community ganz im Sinne der Kameradschaft ebendiese Funktion und erleichtert damit Einsteigern und Ausbildern den Start in die Grundausbildung. Denn davon, dass der Einstieg mit der richtigen inhaltlichen und sportlichen Vorbereitung für fast jeden reibungslos verläuft, sind die Mitglieder der Community überzeugt. Zahlreiche Top-Rezensionen auf unabhängigen Bewertungsportalen spiegeln den Mehrwert ihres kostenlosen Angebots wider.