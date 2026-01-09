Die Stimmung an der Wall Street dreht sich. Innerhalb einer Woche erhält der US-Marktführer Coinbase die zweite gewichtige Kaufempfehlung. Die Botschaft ist eindeutig: Der Ausverkauf ist überzogen, die Transformation zur "Everything Exchange" läuft auf Hochtouren.Nach Goldman Sachs zieht nun die Bank of America (BofA) nach. In einer am Donnerstag veröffentlichten Analyse stufen die Experten die Coinbase-Aktie von "Neutral" auf "Buy" hoch. Das Kursziel: ambitionierte 340 Dollar. Vom aktuellen Niveau ...Den vollständigen Artikel lesen ...
