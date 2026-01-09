© Foto: Andreas Arnold/dpaOperativer Druck, hohe Investitionen, dann die Kehrtwende. Verkäufe, Sparprogramm und neue Impulse sollen die Gewinne anschieben. Warum sich bei dieser DAX-Aktie jetzt vieles dreht.Der Chemiekonzern BASF steht nach Einschätzung von Warburg Research vor einer spürbaren operativen Erholung. Analyst Oliver Schwarz erwartet, dass sich das Gewinnmomentum nach dem ersten Quartal 2026 deutlich beschleunigt. Für das Geschäftsjahr 2025 bleibt der Ausblick jedoch gedämpft. Angesichts anhaltender operativer Belastungen im vierten Quartal rechnet Warburg Research nicht damit, dass BASF das untere Ende der Prognosespanne für das bereinigte operative Ergebnis von 7,3 bis 7,5 Milliarden Euro erreicht. …Den vollständigen Artikel lesen
