Die Bayerische bündelt Banken-, Maklervertrieb, Unternehmensvorsorgewelt und Vertriebskooperationen unter "persönlicher Vertrieb", geleitet von Maximilian Buddecke, der nun Generalbevollmächtigter ist. Dr. Annika Obermayer wird Generalbevollmächtigte der BA die Bayerische Allgemeine Versicherung AG. Die Versicherungsgruppe die Bayerische stärkt ihre Führungsstruktur im Ressort von Martin Gräfer. Zum 01.01.2026 hat der Vorstand nach Zustimmung des Aufsichtsrats Dr. Annika Obermayer und Maximilian ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 AssCompact