TSMC hat mit starken Umsatzzahlen überrascht und die Erwartungen erneut deutlich übertroffen. Die Nachfrage nach modernen Hochleistungs-Chips blieb auch im Schlussquartal ungebrochen hoch. Mehrere Analysten haben ihre Kursziele bereits zu Jahresbeginn in die Höhe geschraubt.Im Dezember erzielte das Unternehmen einen Umsatz von umgerechnet 10,6 Milliarden Dollar. Das entspricht zwar einem Rückgang von 2,5 Prozent gegenüber dem Vormonat, zugleich aber einem kräftigen Anstieg von 20,4 Prozent im Jahresvergleich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär