EQS-News: Bijou Brigitte modische Accessoires AG / Schlagwort(e): Umsatzentwicklung

Bijou Brigitte schließt das Geschäftsjahr 2025 mit Umsatzplus ab



09.01.2026 / 10:21 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Hamburg, 09. Januar 2026 - Vorläufigen Zahlen zufolge erzielte der Bijou Brigitte-Konzern im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz in Höhe von 337,6 Mio. EUR (Vorjahr: 333,9 Mio. EUR; +1,1 %) und liegt damit innerhalb der Prognosespanne (330,0 Mio. EUR - 350,0 Mio. EUR).

Das Filialnetz per 31. Dezember 2025 umfasste 904 Filialen und lag damit, hauptsächlich aufgrund der Standortkonsolidierung eines Franchisenehmers, leicht unter der Filialanzahl des Vorjahres (31. Dezember 2024: 913 Filialen).

Weiterführende Informationen zum Konzernergebnis sowie der Dividendenvorschlag für das Geschäftsjahr 2025 werden voraussichtlich in der zweiten Märzhälfte veröffentlicht.

Ansprechpartnerin für Rückfragen:

Evelyn Elsholz

Investor Relations/Wirtschaftspresse

Tel.: +49 (0) 40 / 606 09 - 3250

E-Mail: ir@bijou-brigitte.com

wirtschaftspresse@bijou-brigitte.com