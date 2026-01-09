Wiesbaden (ots) -
Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) - die Veröffentlichung erfolgt in der Regel 08:00 Uhr:
Montag. 12.01.2026
- (Nr. 012) Insolvenzen, Oktober 2025 + Schnellindikator Dezember 2025
Dienstag, 13.01.2026
- (Nr. 013) Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte, November 2025
- (Nr. 014) Inlandstourismus, November 2025
- (Nr. 03) Zahl der Woche: Anstieg der Siedlungs- und Verkehrsfläche, Jahre 2021-2024
Mittwoch, 14.01.2026
- (Nr. N002) Zur Grünen Woche: Produktion von Fertiggerichten 1.-3. Quartal 2025 und Zeitverwendung für Zubereitung von Mahlzeiten, 2019 bis 2024
- (Nr. 015) Sterbefallzahlen (vorläufige Ergebnisse), Jahr 2025
Donnerstag, 15.01.2026
- (Nr. 016) Großhandelspreise, Dezember 2025
- (Nr. 017) Pressekonferenz (10:00 Uhr): Bruttoinlandsprodukt 2025 für Deutschland
Freitag, 16.01.2026
- (Nr. 018) Baugenehmigungen, November 2025
- (Nr. 019) Verbraucherpreisindex (inklusive Harmonisierter Verbraucherpreisindex), endgültige Ergebnisse, Dezember und Jahr 2025
(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.
Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.html
