Bamberg (ots) -Mit Beginn der kälteren Jahreszeit steht das Immunsystem vor besonderen Herausforderungen. Husten hier, ein kratzender Hals dort: Die trockene Heizungsluft, Temperaturschwankungen und eine erhöhte Viruszirkulation setzen vor allem den Schleimhäuten der oberen Atemwege zu - jener ersten Schutzbarriere, die Krankheitserreger abwehrt und den Körper vor Infektionen bewahrt. Passend zu dieser anspruchsvollen Jahreszeit bringt das neue Nahrungsergänzungsmittel ipalat Die Vitaminpastille frischen Schwung in die Immun- und Schleimhautpflege. Das neue Familienmitglied der bewährten ipalat-Familie mit seiner sorgfältig abgestimmten Kombination aus Vitamin C, Biotin sowie pflanzlichen Extrakten aus Primelwurzel (Primulae radix) und Kleinblütiger Königskerze (Verbascum thapsus) wurde gezielt entwickelt, um die körpereigenen Schutzsysteme zu unterstützen.Mikronährstoffe als Basis zur Unterstützung des ImmunsystemsVitamin C gilt als zentraler Faktor für eine normale Immunfunktion und trägt damit wesentlich zur körpereigenen Abwehr bei.[1] Biotin, das auch als Vitamin B7 oder Vitamin H bekannt ist, ergänzt diesen Effekt auf zellulärer Ebene, indem es die Schleimhäute unterstützt. Als essenzielles Coenzym[2],[3] unterstützt es den Erhalt normaler Schleimhäute und fördert deren Regeneration. Gemeinsam bilden Vitamin C und Biotin eine stabile Basis für eine intakte Schutzfunktion des Körpers - von innen heraus. Die einzigartige Kombination aus den essenziellen Mikronährstoffen Vitamin C und Biotin mit wertvollen Pflanzenextrakten aus Primelwurzel und Kleinblütiger Königskerze erweitert die Formulierung des Nahrungsergänzungsmittels um eine pflanzliche Komponente.Doppelt gut versorgt - für Abwehr und SchleimhäuteDie neue ipalat Die Vitaminpastille wurde für Menschen entwickelt, die ihre Abwehrkräfte und Schleimhäute gezielt unterstützen möchten. Durch ihre abgestimmten Inhaltsstoffe bietet das Nahrungsergänzungsmittel ein Ergänzungsangebot für eine gesunde Ernährung - besonders in der erkältungsreichen Jahreszeit.ipalat Die Vitaminpastille ist ab Januar 2026 in den zwei Geschmacksrichtungen Orange-Ingwer und Mango-Maracujaexklusiv in Apotheken erhältlich. Die Pastillen sind zuckerfrei, glutenfrei, lactosefrei sowie frei von Farb- und Konservierungsstoffen und vegan. Mit nur fünf Pastillen pro Tag wird die empfohlene Tagesdosis[4] der Vitamine abgedeckt. Besonders praktisch: ipalat Die Vitaminpastille ist in der bekannten ipalat-Dose erhältlich - ideal für die einfache Einnahme unterwegs.Quellenangaben[1] Carr AC, Maggini S. Vitamin C and Immune Function. Nutrients. 2017; 9(11): 1211.[2] Said HM. Biotin: biochemical, physiological and clinical aspects. Subcell Biochem. 2012; 56: 1-19.[3] Karachaliou C-E, Livaniou E. Biotin Homeostasis and Human Disorders: Recent Findings and Perspectives. International Journal of Molecular Sciences. 2024; 25(12): 6578.[4] Referenzmenge nach EU-Verordnung 1169/2011*Vitamin C trägt zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei.**Biotin trägt zur Erhaltung normaler Schleimhaut bei.