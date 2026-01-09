Anzeige
Freitag, 09.01.2026
Fundamental stark, Kurs zu niedrig - Chance beim Krebs-Impfstoff-Pionier!
onemarkets Blog
09.01.2026 10:26 Uhr
Märkte blicken gespannt auf US-Arbeitsmarkt und Zollurteil

Der DAX und die US-Futures zeigen sich zum Wochenschluss zunächst richtungslos, während die übrigen europäischen Börsen leicht im Plus tendieren.

Makroökonomischer Überblick

Im Zentrum steht heute der US-Arbeitsmarktbericht für Dezember. Die Zahlen gelten als Schlüsselfaktor für die weitere Zinspolitik der Federal Reserve. Erwartet wird ein moderater Stellenzuwachs, nachdem die jüngsten Indikatoren ein gemischtes Bild zeichneten: Der ADP-Report enttäuschte, während der ISM-Service-Index Stärke signalisierte. Parallel richtet sich der Blick nach Washington: Der Oberste Gerichtshof könnte noch im Tagesverlauf ein Urteil zu den umstrittenen Sonderzöllen der Trump-Regierung fällen - eine Entscheidung mit potenziell weitreichenden Folgen für den Welthandel. Aus Asien kommen gemischte Signale: Chinas Verbraucherpreise zogen leicht an, doch die Erzeugerpreise verharren im Minus, was den Deflationsdruck unterstreicht.

Fokus auf Einzelwerte

Glencore und Rio Tinto stehen im Rampenlicht: Beide Bergbau-Giganten bestätigten Fusionsgespräche, die den weltgrößten Rohstoffkonzern schaffen könnten. Die Aussicht auf einen Branchenriesen sorgt für rege Spekulationen und erhöhtes Handelsvolumen.

TeamViewer überrascht mit vorgezogenen Geschäftszahlen, die laut Händlern im Rahmen der Erwartungen liegen. Die Aktie reagiert vorbörslich mit deutlichen Zugewinnen - ein Signal, dass Investoren die frühzeitige Transparenz honorieren.

Im Rüstungssektor bleibt die Nachfrage hoch: Titel mit US-Bezug profitieren von Hoffnungen auf neue Aufträge im Zuge der amerikanischen Aufrüstung, was den Trend zu defensiven Werten verstärkt.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit
Silber Bull UN2TFU 5,78 70,994961 USD 12,26 Open End
Silber Bull UN2TES 7,3 69,193821 USD 9,55 Open End
Xpeng Inc. Bull UG55AG 3,03 16,998711 USD 5,81 Open End
DAX Bull UN1UUL 8,24 24302,872424 Punkte 29,61 Open End
DAX Bear UG2UMT 8,12 25931,287916 Punkte 31,1 Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 09.01.2026; 09:45 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag
Merck KGaA Call HD6RXK 0,33 150,00 EUR 9,29 17.06.2026
Rheinmetall AG Call UG3YRH 6,12 2500,00 EUR 6,66 17.06.2026
MTU Aero Engines AG Call HD7LTE 0,45 500,00 EUR 10,87 17.06.2026
DAX Call UN0VSS 6,7 24500,00 Punkte 31,88 16.01.2026
DAX Put UN0VUJ 0,77 24800,00 Punkte 80,39 16.01.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 09.01.2026; 09:55 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit
Palantir Technologies Inc. Long HD4CT9 1,30 147,417696 USD 6 Open End
United Parcel Service inc. Long HD36HW 1,64 71,332305 USD 3 Open End
Deutsche Telekom AG Long UG7C8S 3,70 23,596005 EUR 6 Open End
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Long HD7F3R 1,59 507,696124 EUR 5 Open End
Microsoft Corp. Long HD2QR7 7,76 318,824794 USD 3 Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 09.01.2026; 10:05 Uhr;

Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

