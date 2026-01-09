Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Gute deutsche Auftragszahlen gaben dem hiesigen Aktienmarkt zu Beginn nochmals Rückenwind, obwohl die Future-Indikationen am gestrigen Morgen schwächer ausgefallen waren, so die Analysten der Helaba.An der Zinsfront sei jedoch keine weitere Unterstützung hinzugekommen und der Rentenmarkt habe schwächer tendiert. Derweil gebe der Euro sukzessive Boden ab. Eine wesentliche Unterstützung vonseiten der deutschen Produktion würden die Analysten nicht erwarten, vielmehr würden die Auguren den US-Arbeitsmarkt im Blick haben. An dieser Stelle sei auch die anstehende Entscheidung des Supreme Court in den USA zu erwähnen. Die obersten Richter hätten zu entscheiden, ob Präsident Trump mit der Zollpolitik seine Kompetenzen überschritten habe. Erhöhte Volatilität solle heute in allen Marktsegmenten ins Kalkül gezogen werden. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
