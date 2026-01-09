Der US-Autokonzern General Motors (u.a. Cadillac und Chevrolet) nimmt eine weitere Milliarden-Abschreibung im Elektroautogeschäft vor - dabei ist die letzte Riesen-Abschreibung in dem Segment keine drei Monate her. Diesmal geht es um 6 Milliarden US-Dollar. Genauer gesagt setzt sich die Summe aus zwei Teilen zusammen: Einerseits 1,8 Milliarden US-Dollar an Wertberechtigungen, die nicht zahlungswirksam sind. Und andererseits an tatsächlich zu zahlenden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net