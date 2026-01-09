Erfurt (ots) -"Die beste Klasse Deutschlands" (KiKA) startet 2026 mit einem überarbeiteten Konzept. Von Januar bis Pfingsten erlebt das Publikum eine spannende Quizreise - von interaktiven "Schulbattles" direkt aus den Klassenzimmern über eine neue Zwischenrunde in Kooperation mit "KiKA LIVE" (KiKA) bis hin zu den beliebten "Wochenshows" und dem großen "Superfinale" im KiKA-Studio in Erfurt.Mehr als 300 Klassen der 6. und 7. Jahrgangsstufe haben sich über eine Vorab-Qualifikation in der KiKA-Quiz App für die 23. Staffel beworben. 32 Schulklassen konnten sich dort für die Schulbattles qualifizieren. In acht "Schulbattles" (KiKA) treten jeweils vier Klassen im Livestream gegeneinander an - zu sehen ab dem 14. Januar 2026, immer mittwochs um 15:00 Uhr auf kika.de, in der KiKA-App (https://kommunikation.kika.de/presse-informationen/dossiers/kika-app-102.html) und auf dem KiKA-YouTube-Kanal (https://www.youtube.com/@kika). Zusätzlich sind die Live-"Schulbattles" ab dem 4. März 2026 um 20:10 Uhr in konfektionierter Form im KiKA-Programm zu sehen.Die Besonderheit: Die Klassen beantworten alle zeitgleich Quiz- und Rätselfragen oder stellen sich in 1:1 -Duellen zusätzlichen Aufgaben an ihren Schulen vor Ort. Wissen, Schnelligkeit und Teamwork werden so erstmals in einem hybriden Wettkampfformat miteinander verknüpft. Moderiert werden die "Schulbattles" live aus dem neuen Kölner Livestream-Studio von Dilara Colak und Content Creator Lukas White im Team mit den "KiKA LIVE"-Moderator*innen Sarah Parvanta und Ben Blümel jeweils in ihren Rollen als Quiz - oder Community-Master.Denn auch die Zuschauenden können direkt und unmittelbar an den Livestreams im zeitgleichen KiKA-Chat teilnehmen - mit Fragen und Kommentaren an die Hosts im Studio und die Klassen.Diese 32 Schulkassen haben sich für die Teilnahme an den "Schulbattles" qualifiziert:Klasse 7e, Gymnasium Mariano-Josephinum aus HildesheimKlasse 7b, Max-Planck-Gymnasium aus GöttingenKlasse 7, Schülerschule aus PinnebergKlasse 7e, Gymnasium Dörpsweg aus HamburgKlasse 6c, Mariengymnasium aus JeverKlasse 7c, Gymnasium Horn aus BremenKlasse 6c, Gymnasium AltenholzKlasse 7b, Gymnasium Rotherbaum aus HamburgKlasse 6c, Gymnasium Lindenberg im AllgäuKlasse 6c, Spessart-Gymnasium aus AlzenauKlasse 7c, Von-Müller-Gymnasium aus RegensburgKlasse 7d, Rechberg-Gymnasium aus DonzdorfKlasse 7a, Gymnasium Lindenberg im AllgäuKlasse 7c, Königin-Katharina-Stift Gymnasium aus StuttgartKlasse 7c, Gymnasium DingolfingKlasse 7b, Liselotte Gymnasium aus MannheimKlasse 7e, KGS aus ErfurtKlasse 7d, Augustinerschule aus FriedbergKlasse 6b, Evangelische Schule NeuruppinKlasse 7d, Albert Schweizer Gymnasium aus SömmerdaKlasse 7c, Elisabeth-Gymnasium aus Halle (Saale)Klasse 6.1, Anton-Philipp-Reclam Schule aus LeipzigKlasse 7b, Johann-Gottfried-Herder-Gymnasium aus BerlinKlasse 7b, Goethegymnasium aus WeimarKlasse 6a, St. Hildegardis-Gymnasium aus DuisburgKlasse 7c, Städtischen Gymnasium OchtrupKlasse 7d, Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium aus BonnKlasse 6b, Gymnasium Georgianum aus VredenKlasse 7d, Konrad-Duden-Gymnasium 7d aus WeselKlasse 7B, St. Hildegardis Gymnasium aus DuisburgKlasse 6b, Märkischen Gymnasium aus SchwelmKlasse 7B, Städtischen Gymnasium SchmallenbergDie Termine der 23. Staffel von "Die beste Klasse Deutschlands" im Überblick:- Ab 14. Januar 2026: "Schulbattles", Livestream immer mittwochs um 15:00 Uhr auf kika.de, in der KiKA-App (https://kommunikation.kika.de/presse-informationen/dossiers/kika-app-102.html) sowie auf dem KiKA-YouTube-Kanal (https://www.youtube.com/@kika).- Ab 4. März 2026: "Schulbattles", lineare Ausstrahlung immer mittwochs um 20:10 Uhr bei KiKA.- Ab 5. März 2026: "KiKA LIVE: Reich in die Pause x Beste Klasse", immer donnerstags, 20:00 Uhr bei KiKA, auf kika.de und in der KiKA-App (https://kommunikation.kika.de/presse-informationen/dossiers/kika-app-102.html).- Ab 30. März 2026: Start des Mitspielmodus "Spiel für deine Klasse" in der KiKA-Quiz App (https://www.kika.de/eltern/applikationen/kika-quiz/kika-quiz-100.html).- Ab 1. Mai 2026: "Wochenshows", immer freitags um 19:30 Uhr bei KiKA, auf kika.de und in der KiKA-App (https://kommunikation.kika.de/presse-informationen/dossiers/kika-app-102.html).- 29. Mai 2026: "Superfinale" um 19:30 Uhr bei KiKA, auf kika.de und in der KiKA-App (https://kommunikation.kika.de/presse-informationen/dossiers/kika-app-102.html)."Die beste Klasse Deutschlands" (KiKA/hr/ARD) ist eine Produktion von Bavaria Entertainment im Auftrag von KiKA und ARD. Redaktionelle Verantwortung bei KiKA trägt Thomas Miles unter redaktioneller Mitarbeit von Marko Thielemann.Weitere Informationen finden Sie auf kommunikation.kika.de.Pressekontakt:FOOLPROOFED GmbHwww.foolproofed.deCharlotte Rüterrueter@foolproofed.de+49 1573 0958813Markus Hermjohannesmarkus@foolproofed.de+49 178 251 532 8Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/6193143