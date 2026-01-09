© Foto: picture alliance / Sipa USA | SOPA ImagesEin Milliardenauftrag von American Electric Power hat Bloom Energy zweistellig nach oben getrieben. Der Deal liefert genau das, worauf Anleger setzen: planbare Nachfrage für den KI-Stromboom.Die Aktie von Bloom Energy ist am Donnerstag um rund 13 Prozent haussiert, nachdem American Electric Power (AEP) bekanntgab, dass eine umfangreiche Kaufoption aus einer früheren Vereinbarung ausgeübt wurde. Konkret geht es um zusätzliche Festoxid-Brennstoffzellen im Wert von rund 2,65 Milliarden US-Dollar. Bereits im November 2024 hatten Bloom Energy und American Electric Power einen Vertrag über die Lieferung von 100 Megawatt Brennstoffzellen geschlossen, ergänzt um eine Option auf weitere 900 …Den vollständigen Artikel lesen
