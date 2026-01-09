EQS-News: NORDWEST Handel AG
/ Schlagwort(e): Personalie
Corporate News
Personalie
NORDWEST Handel AG: Stabilität in der Unternehmensleitung - Erfolgreiche Vertragsverlängerung im Vorstand der NORDWEST Handel AG
Der Aufsichtsrat der NORDWEST Handel AG mit Sitz in Dortmund hat den Vorstandsvertrag von Herrn Thorsten Sega vorzeitig verlängert. Thorsten Sega wird der NORDWEST Handel AG bis einschließlich 30.09.2029 weiterhin als Vorstand zur Verfügung stehen.
Thorsten Sega bildet damit weiterhin den Vorstand gemeinsam mit Jörg Simon und Michael Rolf.
NORDWEST Handel AG
Über die NORDWEST Handel AG:
Die NORDWEST Handel AG mit Sitz in Dortmund gehört seit 1919 zu den leistungsstärksten Verbundunternehmen des Produktionsverbindungshandels (PVH). Die Kernaufgaben des Verbandes zur Unterstützung der 1.252 Fachhandelspartner aus den Bereichen Stahl, Bau-Handwerk-Industrie und Sanitär- und Heizungstechnik (Haustechnik) liegen in der Bündelung der Einkaufsvolumina, der Zentralregulierung, einem starken Zentrallager sowie in umfangreichen Dienstleistungen. NORDWEST ist auch in Europa, insbesondere in den Schwerpunktländern Österreich, Schweiz, Frankreich, Polen sowie Benelux aktiv.
09.01.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|NORDWEST Handel AG
|Robert-Schuman-Straße 17
|44263 Dortmund
|Deutschland
|Telefon:
|+49 231 2222-3001
|Fax:
|+49 231 2222-3099
|E-Mail:
|ir@nordwest.com
|Internet:
|www.nordwest.com
|ISIN:
|DE0006775505
|WKN:
|677550
|Börsen:
|Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Hamburg, München, Stuttgart
|EQS News ID:
|2257890
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2257890 09.01.2026 CET/CEST