NORDWEST Handel AG: Stabilität in der Unternehmensleitung - Erfolgreiche Vertragsverlängerung im Vorstand der NORDWEST Handel AG



09.01.2026

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Personalie



Dortmund, 09.01.2026 Der Aufsichtsrat der NORDWEST Handel AG mit Sitz in Dortmund hat den Vorstandsvertrag von Herrn Thorsten Sega vorzeitig verlängert. Thorsten Sega wird der NORDWEST Handel AG bis einschließlich 30.09.2029 weiterhin als Vorstand zur Verfügung stehen.



"Wir freuen uns, dass Herr Sega weiterhin als Vorstand der NORDWEST Handel AG tätig ist. Gerade in diesen herausfordernden Zeiten zeigen wir mit dieser Entscheidung unsere Beständigkeit", erläutert Martin Bertinchamp, Aufsichtsratsvorsitzender der NORDWEST Handel AG die Entscheidung.



Als erfahrener SCM-, IT- und HR-Experte blickt Thorsten Sega auf mehr als 30 Jahre Berufserfahrung zurück.



Als Vorstand verantwortet er zusätzlich zum Bereich Logistik die Ressorts Digitale Services & E-Business, IT- & Projektmanagement, Haustechnik (Sanitär, Heizung, Kälte- & Klima), Human Resources und Interne Dienste. Thorsten Sega bildet damit weiterhin den Vorstand gemeinsam mit Jörg Simon und Michael Rolf. NORDWEST Handel AG

Der Vorstand Über die NORDWEST Handel AG: Die NORDWEST Handel AG mit Sitz in Dortmund gehört seit 1919 zu den leistungsstärksten Verbundunternehmen des Produktionsverbindungshandels (PVH). Die Kernaufgaben des Verbandes zur Unterstützung der 1.252 Fachhandelspartner aus den Bereichen Stahl, Bau-Handwerk-Industrie und Sanitär- und Heizungstechnik (Haustechnik) liegen in der Bündelung der Einkaufsvolumina, der Zentralregulierung, einem starken Zentrallager sowie in umfangreichen Dienstleistungen. NORDWEST ist auch in Europa, insbesondere in den Schwerpunktländern Österreich, Schweiz, Frankreich, Polen sowie Benelux aktiv.



