SFC Energy, Spezialist für Brennstoffzellenlösungen, baut ihre langjährige Partnerschaft mit Linc Polska weiter aus - und das auf einem deutlich höheren Niveau als bislang. Nachdem der bisherige Rahmenvertrag für 2025 "deutlich übertroffen" wurde, haben beide Seiten nun für das Jahr 2026 einen neuen Rahmenvertrag über rund 1,5 Mio. Euro vereinbart. Für SFC bedeutet das: Sichtbarkeit im Auftragseingang, Rückendeckung für die Produktionsplanung - und ein klarer Fingerzeig, dass die Nachfrage nach netzunabhängigen Sicherheitslösungen in Europa nicht abebbt, sondern eher in die nächste Phase eintritt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Nebenwerte Magazin