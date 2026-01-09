Auf der Consumer Electronics Show (CES) präsentiert Autel Energy seine neuesten KI-gestützten intelligenten Hardware- und Softwaresysteme für die Zukunft intelligenter städtischer Abläufe. Die diesjährige Präsentation unterstreicht den Wandel von Autel von der Validierung von KI-Konzepten hin zum szenariobasierten Einsatz in der Technik, wobei der Schwerpunkt auf der geschlossenen Ausführung in realen Infrastrukturen liegt.

Autel Energy New Product Debut at CES 2026

Mit Schwerpunkt auf zwei Schlüsselbereichen Smart Energy und Smart Inspection stellt das Unternehmen eine Reihe neuer Produkte vor. Im Bereich Smart Energy stellt Autel ein V2G-Wechselstromladegerät (Vehicle-to-Grid) für Privathaushalte und eine Gleichstrom-Ladelösung für Flotten vor und stärkt damit seine mehrstufige Energie-Touchpoint-Strategie, die von Privathaushalten bis hin zu gewerblichen Betrieben reicht. Bei Live-Vorführungen am Stand wird ein intelligenter Laderoboter mit automatischen Plug-in-Funktionen zu sehen sein. Im Bereich Smart Inspection wird Autel seine "Embodied Collective Intelligence Solution" mit Inspektionsrobotern auf Rädern vorstellen. Zusammen bilden diese Innovationen ein vollständiges, intelligentes Ökosystem, das von Haushalten bis zu Stationen, von Hardware bis zur Cloud und von der Energieversorgung bis zum Betrieb und der Wartung der Infrastruktur reicht, um sowohl den wachsenden Strombedarf von KI-Workloads als auch die Herausforderungen hinsichtlich der betrieblichen Effizienz großer Infrastrukturen anzugehen.

Strategische Lösung für das Energieökosystem: Aufbau eines besser disponierbaren und stabileren Energienetzes

Die Smart-Energy-Produktfamilie deckt vielfältige Ladeanforderungen in Haushalten, Flotten, an Zielorten und in Hochleistungsstationen ab. Für Haushalte ermöglicht das V2G-fähige MaxiCharger AC Compact Gen 2 die Energieverwertung, sodass Benutzer mit dem Stromnetz interagieren und ihre Stromkosten optimieren können. Für Flotten und Unternehmen bietet das kompakte MaxiCharger DC50 DC-Schnellladegerät, das mit dem von Autel selbst entwickelten hocheffizienten SiC-Leistungsmodul ausgestattet ist, einen flexiblen Einsatz auf weniger als 0,2 Kubikmetern, um den Kundennutzen zu maximieren. Für große Stationen liefert der MaxiCharger DH480 eine Einzelausgangsleistung von bis zu 480kW bei einer Verfügbarkeit von über 98 und wurde bereits erfolgreich in großem Maßstab an verschiedenen großen Standorten in Nordamerika eingesetzt. Zusammen demonstrieren die AC- und DC-Ladegeräte ausgereifte Engineering- und Lieferkapazitäten und bilden eine umfassende Ladelösung für den privaten bis gewerblichen Gebrauch.

Verkörperte Intelligenz bewegt sich in Richtung Infrastruktur

Vor Ort präsentiert Autel zum ersten Mal die hochgradige Synergie zwischen seinem intelligenten Laderoboter Avant und seinen Ladestationen und erweitert damit diese Grundlage zu einem breiteren End-to-End-Angebot für Energieinfrastrukturen. Der Avant-Roboter identifiziert autonom die Position von Fahrzeugen, richtet sich präzise an den Ladeanschlüssen aus und schließt den Stecker ein, sodass ein unbeaufsichtigtes Laden rund um die Uhr möglich ist. In Kombination mit Geräten wie dem DC50 bietet er einen praktischen, automatisierten Weg zur Energieversorgung für Flotten, kommerzielle Stationen und zukünftige autonome Fahrzeuge.

Im Bereich der intelligenten Infrastrukturinspektion stellt Autel seine neue Embodied Collective Intelligence Solution vor. Die Inspektionsroboter wurden für kritische Szenarien wie Campusse, Energieanlagen, Industrieanlagen und Rechenzentren entwickelt und führen hochfrequente Überwachungsaufgaben in Parks, Energieanlagen, Brücken und Verkehrsinfrastrukturen durch. Mithilfe von semantischer Navigation (Erfolgsquote =99 %), dynamischer Hindernisvermeidung (Erfolgsquote 95 %) und Nahbereichsdatenerfassung (autonomer Annäherungspositionierungsfehler =8 cm) führen sie eine kontinuierliche Überwachung wichtiger Anlagen durch. In Verbindung mit cloudbasierten KI-Analyse- und Aufgabenmanagementsystemen bilden sie eine geschlossene "Inspektions-Erkennungs-Warnungs-Handhabungs"-Funktion, die zukünftige Infrastrukturen mit Selbstverständnis, Selbstplanung und Selbstheilungsfähigkeiten ausstattet.

Ebenfalls auf der CES vorgestellt wird Autels "Future City Panoramic Display Model, der diese Funktionen systematisch integriert. Das Modell deckt typische städtische Infrastrukturen wie Autobahnen, PV-Speicher-Ladestationen, Industrieparks, Brücken, Häfen und Campus ab und nutzt verkörperte kollektive Intelligenz und KI-Planungslogik, um zu demonstrieren, wie Energieauffüllung, Anlageninspektion und städtische Abläufe synergetisch zusammenwirken können, und präsentiert einen Prototyp zukünftiger Städte, die sich in Richtung "Automatisierung, Autonomie und Selbstbetrieb" entwickeln.

Den Weg in die Zukunft ebnen: KI von der Strategie zur realen Wirkung skalieren

Auf der CES 2026 hat Autel die fortschrittlichen Ergebnisse seiner "szenariobasierten" KI-Strategie in verschiedenen Branchen vorgestellt. Durch die Weiterentwicklung skalierbarer, wirkungsvoller Lösungen gestaltet Autel die Zukunft der intelligenten Infrastruktur und Stadtentwicklung.

