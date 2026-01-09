TeamViewer (TMV) hat die vorläufigen Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht, die eine verbesserte Ausführungsqualität, jedoch eine gemischte Entwicklung des Umsatzes zeigen. Die pro forma Umsätze beliefen sich auf 767 Mio. EUR, was leicht unterhalb der Prognose für Oktober von 778-797 Mio. EUR liegt, jedoch über unserer Schätzung von 758 Mio. EUR. Das Wachstum in konstanten Währungen betrug etwa 5 % im Jahresvergleich, während die ausgewiesenen IFRS-Umsätze aufgrund von Währungsdruck bei 747 Mio. EUR lagen. Die Qualität im vierten Quartal verbesserte sich erheblich, wobei das sequenzielle Wachstum des jährlichen wiederkehrenden Umsatzes (ARR) auf 11 Mio. EUR anstieg. Dies wurde durch eine stärkere Unternehmensdynamik, zwei größere Aufträge (Gesamtwert etwa 10 Mio. EUR) sowie eine Rückkehr zu positivem sequenziellen Wachstum des ARR bei der US-Tochtergesellschaft 1E unterstützt. Die Rentabilität entsprach den Erwartungen, mit einer pro forma EBITDA-Marge von etwa 44 %. Wir bestätigen die Kaufempfehlung und unser Kursziel von 10,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/teamviewer-se
© 2026 mwb research