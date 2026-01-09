TKMS hat ein nicht bindendes Angebot für die German Naval Yards Kiel (GNYK) abgegeben, einen Schritt, den wir seit unserer Initiation hervorgehoben haben und der aus unserer Sicht positiv für den Aktienkurs ist. GNYK ist strukturell unterausgelastet, auf die verzögerten F126-Fregatten ausgelegt und hat aufgrund seiner unmittelbaren Nähe zum TKMS-Standort in Kiel nur eine begrenzte Anzahl an potentiellen Käufern. Dies verschafft TKMS potentiell eine klare Preismacht und attraktive Aufwärtspotenziale durch zusätzliche Kapazitäten bei Oberflächenfahrzeugen und eine höhere Auslastung. Wichtig ist, dass TKMS GNYK nicht benötigt, um seine Strategie umzusetzen, während die selbstständige Lebensfähigkeit von GNYK eingeschränkt zu sein scheint. Wir halten TKMS's Prognosen für zu konservativ, die strukturelle Margengeschichte bleibt intakt und die Sichtbarkeit des Auftragsbestands unterstützt unsere Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 102,00, bis mehr Klarheit über Kanada oder GNYK besteht. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/tkms-ag-co-kgaa
© 2026 mwb research