Optronics ist ein Weltmarktführer für optische Gasdetektionsprodukte und -lösungen für risikoreiche, missionskritische Anwendungen

Det-Tronics, ein Weltmarktführer für Brand- und Gassicherheitssysteme, hat Optronics übernommen, ein in Norwegen ansässiges Unternehmen, das sich auf optische Gasdetektionstechnologien spezialisiert hat. Det-Tronics ist Teil von Spectrum Safety Solutions mit Sitz in Stamford, Connecticut. Optronics wurde 2018 gegründet und ist ein Technologieführer auf m dem Gebiet der High-End-Produkte und -Lösungen für die optische Gasdetektion in Energie-, Schifffahrts- und Industrieanwendungen. Optronics kann auf eine Reihe von Innovationen verweisen und hat bereits zahlreiche führende Produkte und kompetente Lösungen für seine Kunden auf den Markt gebracht. (www.optronics-technology.com

"Im Mittelpunkt der Strategie von Det-Tronics stehen Wachstum, Innovation und Qualität. Der Zusammenschluss von Optronics und Det-Tronics bietet ideale Voraussetzungen, um unser Geschäft auszubauen, neue Innovationen voranzutreiben und unsere Marktführerschaft mit hochwertigen und zuverlässigen Produkten und Lösungen zu festigen", so Johannes Mario Kahlert, President von Det-Tronics. "Wir freuen uns sehr auf den vor uns liegenden Weg, um unseren Kunden gemeinsam einen herausragenden Mehrwert zu bieten."

"Optronics ist ein Innovationsführer auf dem Gebiet der hochmodernen optischen Gasdetektion und die Wachstumsaussichten sind großartig", so Rajan Goel, President und CEO von Spectrum Safety Solutions. "Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft zwischen Det-Tronics, Lasse und dem Optronics-Team, um diese innovativen Lösungen Kunden weltweit anbieten zu können."

"Optronics hat jetzt den nächsten Meilenstein auf unserem Weg erreicht und wir freuen uns sehr, Teil von Det-Tronics zu sein. Wir erwarten uns davon noch bessere Chancen, unsere Präsenz im Bereich der hochwertigen optischen Gasdetektion weiter auszubauen. Ich sehe der Zukunft daher sehr optimistisch entgegen" so Lasse O. Irvam, Gründer und CEO von Optronics.

Die Übernahme von Optronics passt perfekt zur Strategie von Det-Tronics, Wachstum durch Innovation voranzutreiben und seinen Kunden ein breites Portfolio an branchenführenden Produkten und Lösungen anzubieten. Diese neue Partnerschaft wird das aktuelle Angebot von Det-Tronics um erweiterte Technologien zur Gasdetektion ergänzen und die Wachstums- und Innovationsstrategie des Unternehmens vorantreiben.

Det-Tronics freut sich sehr über die Möglichkeit, in Zusammenarbeit mit Optronics weltweit zuverlässige Lösungen für die Sicherheitstechnik über seine Partner und geschätzten Kunden anzubieten.

Über Det-Tronics

Det-Tronics ist ein Weltmarktführer für Brand- und Gassicherheitssysteme und bietet hochwertige Flammen- und Gasdetektions- sowie Risikoabwehrsysteme für risikoreiche Prozesse und industrielle Anwendungen an. Das Unternehmen entwickelt, produziert, testet und installiert weltweit zertifizierte Flammen- und Gassicherheitsprodukte sowie fehlertolerante, adressierbare Systeme. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.det-tronics.com.

