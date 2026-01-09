DAX Prognose für Freitag, 09.01.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Der DAX ist gestern Morgen bei 24.979 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Mit Aufnahme des vorbörslichen Handels formatiert der DAX bereits das Tagestief. Es ging von hier aus sukzessive aufwärts. Es haben sich im Handelsverlauf zwar Rücksetzer eingestellt, dies hatten zum einen einen überschaubaren Charakter, zum anderen kam immer sofort wieder Käufer in den Markt. Es konnte ein erneuter Xetra Schluss ausgewiesen werden. Nachbörslich ging es zunächst in einer Box seitwärts weiter, kurz vor Handelsschluss gab der Index etwas nach. Der DAX ging bei 25.128 Punkten aus dem Tageshandel.

- DAX (Kassa) WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Ticker: DAX - CFD: DE40.cash

Key Takeaways

DAX bleibt technisch bullisch Sowohl im 1h- als auch im 4h-Chart notiert der DAX über den relevanten gleitenden Durchschnitten (SMA20). Solange diese Unterstützungen halten, bleibt die DAX Prognose kurzfristig positiv mit weiterem Aufwärtspotenzial. 25.194 Punkte als kurzfristige Entscheidungsmarke Die Zone um 25.194 Punkte ist heute zentral für den weiteren Verlauf. Oberhalb davon überwiegen die Chancen auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung, unterhalb steigt das Risiko für Rücksetzer in Richtung der nächsten Unterstützungen. Marktstimmung neutral, Chancen überwiegen leicht Der Fear-and-Greed-Index signalisiert eine neutrale Anlegerstimmung, während das Setup eine 60 - Wahrscheinlichkeit für ein bullisches Szenario liefert. Erwartet wird ein seitwärts bis leicht aufwärtsgerichteter Handel innerhalb der definierten Tagesrange. Der DAX ist gestern Morgen bei 25.069 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet. Mit Aufnahme des Xetra-Handels konnte sich der Index dynamisch aufwärtsschieben und am Vormittag ein neues Allzeithoch markieren. Dieses Hoch wurde zunächst abverkauft, sodass der DAX bis zum Nachmittag unter Druck stand. Im Bereich knapp unterhalb der 25.050 Punkte stabilisierten die Bullen den Markt und schoben den Index erneut aufwärts. Damit konnte ein weiterer Xetra-Tagesgewinn ausgewiesen werden. Nachbörslich setzte sich die Aufwärtsbewegung fort, der DAX schloss den Handelstag bei 25.202 Punkten. Per Xetra-Schluss am 08.01.2026 notierten 27 Aktien im Plus, 13 Aktien im Minus. Top-Gewinner: Deutsche Telekom +3,44 %

adidas +2,98 %

Bayer +2,93 % Schlusslichter: Siemens Energy -4,10 %

Infineon -3,89 %

Zalando -3,31 % DAX aktuell: Marktdaten im Überblick Kennzahl 08.01. 07.01. Tageshoch 25.243 25.177 Tagestief 25.043 24.979 Xetra-Schluss 25.126 25.099 Tagesschluss 25.202 25.128 Tagesrange 200 Punkte 198 Punkte Betrachtungszeitraum: 08:00-22:00 Uhr DAX Prognose: Charttechnische Analyse Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 09.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

1h-Chart - kurzfristige DAX Prognose

Der DAX notierte gestern Morgen zunächst unter der SMA20 (25.169 Punkte). Mit Xetra-Eröffnung konnte diese Durchschnittslinie überwunden werden, jedoch gelang keine nachhaltige Etablierung. Der Index fiel im weiteren Verlauf zurück unter die SMA20, stabilisierte sich jedoch im Bereich der SMA50 (25.128 Punkte) und erholte sich anschließend....

