Übernahmegespräche treiben die Aktie von Revolution Medicines: Merck verhandelt über einen Deal von bis zu 32 Milliarden US-Dollar. Auch andere große Pharmakonzerne zeigen Interesse.Laut einem Bericht der Financial Times vom Donnerstag verhandelt Merck bezüglich einer Übernahme des Krebsmedikamentenentwicklers Revolution Medicines in einem Geschäft im Wert von 28 bis 32 Milliarden US-Dollar. Die Financial Times beruft sich dabei auf eine mit der Angelegenheit vertraute Person, die davon ausgeht, dass eine Fusion voraussichtlich noch einige Wochen dauern wird. Wie es in dem Bericht hieß, strebt Merck bereits seit einiger Zeit eine Übernahme von Revolution Medicines an. Eine Einigung sei …
