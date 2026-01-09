TeamViewer hat kurz vor der Berichtssaison ein Trading-Update für das Geschäftsjahr 2025 geliefert - und das Bild ist zweigeteilt. Auf der einen Seite: Die offiziellen Ziele wurden erreicht. Auf der anderen Seite: Es ist meist nur das untere Ende der Spanne, das nun bestätigt wird. Der Pro-forma-Umsatz lag 2025 nach vorläufigen Analysen bei rund 767 Mio. Euro, was einem währungsbereinigten Wachstum von etwa +5 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Damit liegt das Unternehmen exakt dort, wo es sein wollte - "am unteren Ende" der zuletzt kommunizierten Bandbreite. Der IFRS-Umsatz wird mit rund 747 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Nebenwerte Magazin