Zalando hat eine Umstrukturierung seines paneuropäischen Logistiknetzwerks angekündigt, die die Schließung des Erfurter Fulfillment-Centers bis September 2026 sowie den Ausstieg aus drei extern betriebenen Lagern umfasst. Diese Maßnahmen folgen einer Überprüfung des gemeinsamen Footprints von Zalando und ABOUT YOU und zielen darauf ab, das Netzwerk zu vereinfachen und die Flexibilität des Fulfillment zu verbessern. Während die Reorganisation in Zalandos Effizienzagenda passt und zuvor kommunizierte Synergien von über 100 Millionen Euro bis 2028-29 fördert, ist im Jahr 2026 mit Reorganisationskosten zu rechnen, wobei Einsparungen erst in späteren Jahren realisiert werden. Wir haben die Schätzungen für das Geschäftsjahr 2026 entsprechend angepasst, während wir unser Kursziel von 39,00 Euro und die Kaufempfehlung unverändert lassen. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/zalando-se
© 2026 mwb research