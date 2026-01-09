Freeport-McMoran - FCX: Solide Zahlen, perfekter saisonaler Trend, aber …!

Pullback-Setup am 9er-EMA!

Anhaltende ESG-Probleme bei Freeport-McMoran (FCX)! Die Saisonalität spricht für steigende Rohstoffpreise!

Freeport-McMoran (FCX) - ISIN US35671D8570

Rückblick: Gegensätzliche Entwicklungen erkennen wir im Chartbild der Freeport-McMoran-Aktie: Einerseits gibt es eine enge Orietierung an den rot gekennzeichneten 9er-EMA und ein 6-Monatsplus von fast 20 Prozent, das getrieben ist durch steigende Preise bei wichtigen Rohstoffen wie Kupfer und Gold, andererseits ist die Kursentwicklung deutlich schwächer als bei anderen Wertpapieren des Sektors, womöglich bedingt durch das Minenunglück am Grasberg in Indonesien.

Freeport-McMoran-Aktie: Chart vom 08.01.2026, Kürzel: FCX Kurs: 25.70 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Risikofreudige Anleger könnten zum Schluss kommen, dass negative Nachrichten schon eingepreist sind und jetzt ein guter Zeitpunkt zum Einsteig sein könnte. Die Saisonalität spricht für weiter steigende Kurse bei Kupfer und Gold im ersten Quartal. Die vorbörslichen Notierungen deuten daraufhin, dass es ein Kaufsignal bei der Freeport-McMoran-Aktie geben könnte. Das Kursziel läge nach Measured Move bei 59.60 USD.

Mögliches bärisches Szenario

Anleger sollten die Risiken bei Freeport-McMoran kennen und entsprechend vorsichtig agieren. Mit etwas Abstand unter der letzten Tageskerze könnte man die Absicherung in den Trade einbauen.

Meinung

Freeport-McMoRan liefert operativ ordentlich ab, wird aber von juristischem Ballast ausgebremst. Nach einem tödlichen Murenabgang in der Grasberg-Mine (der Name ist ein Relikt der niederländischen Kolonialzeit) in Indonesien laufen mehrere Sammelklagen, weil Anleger sich unzureichend über Risiken informiert fühlen. Schon zuvor ist der Rohstoffkonzern in Sachen Ethics, Social & Governance in der Kritik gestanden, weshalb maßgebliche institutionelle Anleger nicht in die Aktie investieren. Entscheidend wird im aktuellen Fall die Frist Mitte Januar 2026, wenn klar wird, wie groß und gefährlich dieser Rechtskomplex tatsächlich wird. Operativ sieht es gemischt aus: Gewinne und Umsatz lagen zuletzt über den Erwartungen, allerdings steigen die Kosten und die Grasberg-Mine wird erst ab 2028 wieder vollständig auf Normalniveau produzieren. Eine Dividende ist zwar angekündigt, aber das allein begeistert niemanden. Analysten sind entsprechend gespalten. Somit halten wir kurzfristige Long Trades für denkbar, möchten längerfristige Investments aber meiden.



Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Marktkapitalisierung: 77.86 Milliarden USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 892.73 Millionen USD

Meine Freeport-McMoran ist neutral.

Quellennachweis: https://www.sharedeals.de/ouster-aktie-nach-der-ki-revolution-kommt-die-physische-intelligenz/

Veröffentlichungsdatum: 09.01.2026

Autor: Thomas Canali

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Der Finanzinformationsdienst ist verpflichtet, Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt kein Interessenskonflikt vor.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.