Gleitsichtbrillen sind praktisch, haben aber auch einige Nachteile. Eine neue Autofokus-Korrektion aus Finnland setzt deshalb auf Eye-Tracking und Flüssigkristalle, um einen größeren Sehbereich zu schaffen. Das finnische Startup Ixi will eine Smartbrille auf den Markt bringen, die die Sehstärke automatisch anpasst. Wie CNN berichtet, arbeiten zwar auch andere Unternehmen an sogenannten Autofokus-Brillen. Das Modell von Ixi zeichnet sich allerdings ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n