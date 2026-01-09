Paris (www.anleihencheck.de) - Das vergangene Jahr war in mancher Hinsicht außergewöhnlich, so Vincent Mortier, Group CIO Amundi und Monica Defend, Head of Amundi Investment Institute.Globale Aktien hätten neue Höchststände erreicht, und Aktien aus Schwellenländern hätten sich ihrem Niveau von 2021 genähert. All dies sei geschehen, trotz der etwas unkonventionellen Politik der US-Regierung, insbesondere im Handel, die zu einer phänomenalen Performance des als sicherer Hafen geltenden Goldes geführt habe. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
