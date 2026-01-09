Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Das US-Finanzministerium hat zum Jahresauftakt eine neue fünfjährige Staatsanleihe (ISIN US91282CPR69/ WKN A4EMXD) begeben, so die Börse Stuttgart.Die Anleihe habe einen festen Kupon von 3,625% mit halbjährlicher Auszahlung. Der erste Zinstermin sei der 30. Juni 2026. Fällig werde die Anleihe am 31. Dezember 2030. Der Handel erfolge ab einer Stückelung von 100 US-Dollar. Am 7. Januar 2026 habe der Kurs bei 99,71% gelegen, entsprechend ergebe sich eine Rendite bis zur Endfälligkeit von etwa 3,71%. Die Ratingagenturen würden die USA mit AA+ (S&P, Fitch) bzw. Aa1 (Moody's) bewerten. Anleger aus dem Euroraum sollten dabei beachten, dass diese Anleihe in US-Dollar notiere und dadurch ein Wechselkursrisiko bestehe. (News vom 08.01.2026) (09.01.2026/alc/n/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 anleihencheck.de